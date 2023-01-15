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春節期間內湖地區交通事故高峰期 行人事故增2成4
再過幾天就是農曆春節連假，台北市警察局內湖分局統計，春節期間為內湖區交通事故高峰期，肇事原因多為「未注意車前狀況」(占15.5%)居多、「未依規定讓車」(占13.7%)及「變換車道或方向不當」(占8.9%)次之；其中行人事故較去年同期增加(24%)，肇事原因以「車輛搶越行人穿越道」(占25.2%)及「未依規定行走行人穿越道」(占14.1%)等。
內湖警分局表示，春節期間為交通事故高峰期，分析原因近除因入冬後日照時間逐漸縮短，也與東北季風造成常降雨，天候不佳有關。
為了預防交通事故，內湖警分局加強宣導，民眾開車時應遵守速限，不低頭滑(看)手機，如遇突發狀況方能即時反應；行經無號誌路口切記「慢」、「看」、「停」，行向如有「停、讓」標誌(字)為支道，應暫停後讓幹道車先通行。
至於變換車道應顯示方向燈、觀察照後鏡、擺頭察看，並讓直行車先行；駕車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人優先通行，且行人應走行人穿越道、勿任意穿越馬路，並遵守交通號誌，保護自身及其他用路人安全，平安迎新年。
內湖警分局表示，為宣導春節期間民眾採購年貨、返鄉及旅遊等交通安全，內湖分局前往雄獅旅遊內湖總部、內湖高中及高齡長者聚會場所等，實施交通宣導，透過真實事故案例影片解析及傳授預防事故撇步等方式，提醒民眾道路安全意識，行車並應禮讓行人，行人應安全穿越道路。
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