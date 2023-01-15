高雄失意男越百公里散心 倒臥山區無意識幸獲警救援

高雄56歲王姓男子日前因為工作、生活不如意，獨自從左營區住家騎車出門，隨即與家屬失聯。擔心王男因為情緒低落做傻事，家屬緊急通報警方協尋，終於在隔天找到王男倒臥桃源山區路旁廢棄鋼骨，疑因飲酒過量昏迷。

王男家屬在13日下午2時許，向警方報案，表示王男近日生活、工作遭遇困境，憂愁多日，當天一早獨自騎車出門後便聯絡不上，擔心王男情緒低落，發生憾事，通報警方協尋。

警方透過手機定位，並從王男住家沿線調閱路口監視器，發現王男騎機車進入六龜區後，於13日上午9時許出現在桃源區，立即動員桃源區各派出所員警，徹夜在山區、溪谷搜尋，終於隔天中午在桃源區台20線92.5k處路邊草叢，發現王男機車，以及倒臥一旁廢棄鋼⻣架的王男。

王男被發現時陷入昏迷，嚴重失溫，生命跡象薄弱；身邊留有半瓶酒，警方初步研判，疑似因飲酒過量導致昏迷，立即通報119救援，經緊急處置，再將王男送往旗山醫院救治。

六龜警分局呼籲，民眾平日多關心身邊親友，發現疑似有抑鬱傾向，可以聯絡相關衛生單位予以協談，若情況危急，盡速通報警消前往救援，避免憾事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康