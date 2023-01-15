喝茫情侶只顧吵架 轎車丟平交道鐵軌邊 警出現2人搶稱駕駛

新北市瑞芳區一坑路平交道今天凌晨有汽車開入鐵軌，停在一旁的道碴上，但車內沒人。台鐵和鐵路警察聯絡拖吊車拖離，在附近發現陳姓男子和吳姓女友正在吵架。兩人都自稱是駕駛，接受酒測數值分別為每公升0.88毫克、1.25毫克，將兩人帶回調查，釐清案情。

瑞芳警方今晨接獲民眾報案，有輛白色轎車停妥鐵軌旁的道碴上，覺得不尋常，上前查看，車上卻沒有人，由於火車經過就會撞上，擔心會引發鐵路事故，通知鐵路警察局瑞芳派出所來處理。

台鐵瑞芳車站人員也到場協助，通報鐵軌上有障礙，避免火車接近時來不及煞車，衍生火車事故，並代通知拖吊車前來把白車拖離鐵軌區域。

警方在現場附近查訪，在明燈路3段找到正在吵架的20多歲陳姓車主和他吳姓女友，2人身上都散發酒味。兩人都自稱是白車駕駛。

瑞芳警分局員警到場協助戒護及指揮交通，並將2人帶往鐵路警察局瑞芳派出所調查，經酒測陳男酒測值為每公升0.88毫克，吳女酒測值為每公升1.25毫克。這起事故未造成鐵軌設備損壞，無人受傷，全案由鐵路警察局瑞芳派出所偵辦中。