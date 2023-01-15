鸚鵡迷途飛入教會 愛鳥女警憶起臉書社團協尋 助牠返家

1隻似有人飼養的鸚鵡昨天下午4點多飛來台南市中西區民權路某教會，教會人員報警處理， 恰巧女警員張維婷平時喜愛賞鳥，因個人興趣有加入各愛鳥臉書社團，回想起前幾天曾在社團內，看見顏色相同鸚鵡走失協尋貼文，最後聯絡上謝姓女飼主，領回「豆皮」鸚鵡。

民權路某教會人員昨天下午4點多，致電台南市警二分局博愛派出所，稱發現1隻有人圈養的鸚鵡飛進教會，不知如何處理等。值班人員轉知台南市動物防疫保護處，因巡邏警員張維婷、張智傑正於教會旁守望，前往瞭解協助。

警員張維婷平時喜愛賞鳥，回想起前幾天曾在「小小鳥兒要回家」社團內看見顏色相同知鸚鵡走失協尋貼文，發現鸚鵡是去年12月12日自行咬開籠子從民族路家中飛走。謝姓女飼主焦急遍尋不著曾發文協尋。