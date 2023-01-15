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少年淨道齊除舊 嘉義縣警察局帶領地方少年公益淨道

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

為鼓勵轄區少年從事公益活動，學習尊重他人、肯定自己之養成教育，嘉義縣警察局昨日辦理少年輔導活動，由少年警察隊員警及少輔會輔導員帶領參與活動的青少年學員，於縣政中心周圍進行社區掃街淨道活動，讓學員們藉由淨道進而淨心。

活動由少年隊長何高成主持頒獎，以溫馨活動引導少年培養正確人生觀，學習主動關懷弱勢群族。縣警局表示，讓學員們在寒假期間透過參與公益活動，以「努力付出才有收穫」之教育宣導方式，鼓勵青少年正向面對未來，走出困境、迎接希望，並感受社會溫馨扶持與協助，期望少年將來傳承此舉善的循環。

為感謝青少年學員們於社區掃街淨道之辛勞，少年隊長何高成在活動結束後，特別頒發感謝狀給來自各方熱心公益贊助「溫馨年菜」禮品及紅包的太保國中家長會長郭嘉全等善心人士，並轉贈年菜給予參加活動之青少年學員，讓青少年學員擁有與一般家庭一樣之溫馨過年氣氛。

嘉義縣警察局少年隊長何高成（左）於活動結束後，頒發紅包給熱心參與淨道除舊青少年學員。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局少年隊長何高成（左）於活動結束後，頒發紅包給熱心參與淨道除舊青少年學員。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局14日辦理少年輔導活動，帶領參與的青少年學員，於縣政中心周圍進行社區掃街淨道。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局14日辦理少年輔導活動，帶領參與的青少年學員，於縣政中心周圍進行社區掃街淨道。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局少年隊長何高成（左）於活動結束後，頒發感謝狀給熱心公益贊助的太保國中家長會長郭嘉全（右）。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局少年隊長何高成（左）於活動結束後，頒發感謝狀給熱心公益贊助的太保國中家長會長郭嘉全（右）。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局14日辦理112年少年淨道齊除舊活動，並鼓勵轄區少年從事公益。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局14日辦理112年少年淨道齊除舊活動，並鼓勵轄區少年從事公益。圖／嘉義縣警察局提供

警察 年菜

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