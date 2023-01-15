少年淨道齊除舊 嘉義縣警察局帶領地方少年公益淨道

為鼓勵轄區少年從事公益活動，學習尊重他人、肯定自己之養成教育，嘉義縣警察局昨日辦理少年輔導活動，由少年警察隊員警及少輔會輔導員帶領參與活動的青少年學員，於縣政中心周圍進行社區掃街淨道活動，讓學員們藉由淨道進而淨心。

活動由少年隊長何高成主持頒獎，以溫馨活動引導少年培養正確人生觀，學習主動關懷弱勢群族。縣警局表示，讓學員們在寒假期間透過參與公益活動，以「努力付出才有收穫」之教育宣導方式，鼓勵青少年正向面對未來，走出困境、迎接希望，並感受社會溫馨扶持與協助，期望少年將來傳承此舉善的循環。