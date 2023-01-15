他一天打7次110叫警察來勸不聽 法官判罰5千

楊姓男子被控於去年9月28日同一天8個多小時內，無故撥打110報案專線共7次，經新化警分局員警勸阻不聽，依違反社會秩序維護法移送台南地院審理，新市簡易庭法官認為楊的行為有延誤其他報案人受救護之虞，依違反社會秩序維護法裁罰5000元，

裁定書說，楊於去年9月28日上午6點54分至同日下午2點43分止，在新化區1所國小對面，無故撥打警察機關110報案專線共7次，經勸阻不聽，依違反社會秩序維護法，移送台南地院新市簡易法庭審理。

楊於警詢時自承於案發當天撥打7次報案電話，並辯稱，他同日撥打7次報案電話是因警方一次都沒有到場處理。但法官根據台南市新化分局知義派出所110報案紀錄單內分局回報說明欄記載，警方於楊7次報案後都由知義派出所員警至現場處理。

法官認為，楊經警方告誡無故撥打報案電話會違反社會秩序維護法後，仍執意無故撥打報案電話，並藉故謊稱連續撥打報案電話，是因警方都未派員到場處理，楊的行為已違反社會秩序維護法第85條第4款規定。法官審酌，楊的行為已有延誤其他報案人受救護之虞，及其違反手段等一切情狀，裁罰5000元，案可抗告。