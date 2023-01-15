影／聯結車過彎櫃門閂鬆脫 大量瓶裝水掉落波及3車
新北市吳姓男子，昨晚駕駛一輛聯結車，行經林口區文化一路與中山路口，疑因過彎太猛，導致車後門閂鬆脫，造成大量瓶裝水掉落在地，波及3輛汽、機車，所幸現場沒有人受傷，警方獲報派員到場交管，同步通知環保局派人前來協處，另依廢棄物清理法對吳姓司機開罰。
據了解，吳姓男子（26歲）昨天（14日）晚上6時許，駕駛一輛滿載瓶裝水聯結車，途中行經林口區文化一路與中山路口，疑因過彎太猛，導致車後門閂鬆脫，造成大量瓶裝水從櫃內掉落在地，當場波及3輛汽、機車，還一度造成文化一路外側兩線道受阻。
警方獲報派員趕抵交管，同步通知環保局及清潔隊到場協處，於當晚9時許將路面散落物清除完畢，恢復交通順暢。環保局則依據廢棄物清理法第27條第1項第2款汙染路面，對吳姓駕駛開罰。警方後續將通知被波及車輛車主，釐清車損及責任歸屬。
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