高雄機車追撞轎車又擦撞機車　車起火燒毀釀3傷

高雄劉姓男子今晚6時許，騎機車行經鳳山區建國路三段，疑未保持安全車距，追撞張姓男子轎車後，又擦撞陳姓男子和鍾姓女子雙載機車，劉的機車滑行後起火，所幸民眾持滅火器成功撲滅，車已燒毀，車禍造成劉等3人手腳擦挫傷，送醫無大礙。

警方指出，33歲的劉姓男子今晚6時許，騎機車行經鳳山區建國路三段，由東往西方向行駛，劉疑未和前方車輛保持安全車距，追撞32歲張姓男子駕駛的轎車後，又擦撞到21歲陳姓男子和19歲鍾姓女子雙載的機車。

當時劉男人車滑倒在地，機車往前滑行後瞬間起火，民眾見狀打119求救，消防局出動3車7人前往搶救，但抵達時，已有民眾持乾粉滅火器成功撲滅火燒車的火勢。