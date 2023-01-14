聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄機車追撞轎車又擦撞機車 車起火燒毀釀3傷
高雄劉姓男子今晚6時許，騎機車行經鳳山區建國路三段，疑未保持安全車距，追撞張姓男子轎車後，又擦撞陳姓男子和鍾姓女子雙載機車，劉的機車滑行後起火，所幸民眾持滅火器成功撲滅，車已燒毀，車禍造成劉等3人手腳擦挫傷，送醫無大礙。
警方指出，33歲的劉姓男子今晚6時許，騎機車行經鳳山區建國路三段，由東往西方向行駛，劉疑未和前方車輛保持安全車距，追撞32歲張姓男子駕駛的轎車後，又擦撞到21歲陳姓男子和19歲鍾姓女子雙載的機車。
當時劉男人車滑倒在地，機車往前滑行後瞬間起火，民眾見狀打119求救，消防局出動3車7人前往搶救，但抵達時，已有民眾持乾粉滅火器成功撲滅火燒車的火勢。
車禍造成劉男和陳男、鍾女等3人分別手腳擦挫傷，所幸無大礙，詳細車禍肇責由警方調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言