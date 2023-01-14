快訊

富邦集團尾牙提防疫險風暴 董座蔡明忠首度向股東說「對不起」

大馬羽賽／山口茜收對戰5連勝 戴資穎4強止步無緣爭冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄機車追撞轎車又擦撞機車　車起火燒毀釀3傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄劉姓男子今晚6時許，騎機車行經鳳山區建國路三段，疑未保持安全車距，追撞張姓男子轎車後，又擦撞陳姓男子和鍾姓女子雙載機車，劉的機車滑行後起火，所幸民眾持滅火器成功撲滅，車已燒毀，車禍造成劉等3人手腳擦挫傷，送醫無大礙。

警方指出，33歲的劉姓男子今晚6時許，騎機車行經鳳山區建國路三段，由東往西方向行駛，劉疑未和前方車輛保持安全車距，追撞32歲張姓男子駕駛的轎車後，又擦撞到21歲陳姓男子和19歲鍾姓女子雙載的機車。

當時劉男人車滑倒在地，機車往前滑行後瞬間起火，民眾見狀打119求救，消防局出動3車7人前往搶救，但抵達時，已有民眾持乾粉滅火器成功撲滅火燒車的火勢。

車禍造成劉男和陳男、鍾女等3人分別手腳擦挫傷，所幸無大礙，詳細車禍肇責由警方調查中。

高雄劉姓騎士在鳳山區建國三路，疑未保持安全車距，追撞前方轎車後，又擦撞機車，劉的機車起火燒毀，釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓騎士在鳳山區建國三路，疑未保持安全車距，追撞前方轎車後，又擦撞機車，劉的機車起火燒毀，釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄警消在車禍事故現場，將劉男被火燒毀的機車拉起封鎖線調查。記者石秀華／翻攝
高雄警消在車禍事故現場，將劉男被火燒毀的機車拉起封鎖線調查。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓騎士今晚行經鳳山區建國三路，追撞前方轎車，再擦撞機車，劉的機車起火燒毀，造成3人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓騎士今晚行經鳳山區建國三路，追撞前方轎車，再擦撞機車，劉的機車起火燒毀，造成3人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子的機車在鳳山區建國三路追撞轎車後，又擦撞機車，劉男的機車起火燒毀，釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子的機車在鳳山區建國三路追撞轎車後，又擦撞機車，劉男的機車起火燒毀，釀3人受傷。記者石秀華／翻攝

車禍 火燒車

延伸閱讀

好慘！老翁駕車失控撞上BMW 再推進民宅滿目瘡痍

高雄原住民文化任意門 原駁館結合業者推年度原創商品

獨／飛鷹幫精神領袖高雄告別式 黑衣人致哀216警監控

高雄婦騎車急煞撿手機 7機車如保齡球般追撞釀2傷

相關新聞

好慘！老翁駕車失控撞上BMW 再推進民宅滿目瘡痍

73歲黃姓男子今天下午駕車行經彰化縣鹿港鎮中正路麥當勞附近時，車子突然失控，撞到停在騎樓的一輛BMW轎車，巨大衝撞力，又...

別擔心！安坑輕軌起火 是消防演練啦

新北市安坑輕軌通車在即，新北市消防局第四大隊今天下午配合新北市捷運局進行安坑輕軌交通部履勘實地消防演練，強化防災應變能力...

影／高雄垃圾車滲漏害2騎士打滑慘摔 網酸：這車太狠了

高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，過彎時，漏出油漬覆蓋路面，隨後造成後方至少2名騎士打滑自...

驚！台中查獲39噸過期巴沙魚 全數封存、法辦

台中市衛生局獲報，西區某連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚(鯰魚)，昨聯合南投、彰化縣衛生局查獲過期的巴沙魚約39公噸、芙蓉魚5...

消防員戴至隆獲金心獎 被封「緊急救護男神」

雲林縣消防局今天表揚消防及義消楷模58人，六合分隊隊員戴至隆專研到院前緊急醫療救護，不僅挽救許多急性心肌梗塞患者性命，更...

病痛拖垮一家三口年關難過 七旬婦躲公園偷哭

桃園一名陳姓7旬婦人因中風不良於行，大兒子又意外受傷變成植物人多年，家中經濟重擔全落在做水電工的小兒子身上，而為了供大兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。