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好慘！老翁駕車失控撞上BMW 再推進民宅滿目瘡痍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

73歲黃姓男子今天下午駕車行經彰化縣鹿港鎮中正路麥當勞附近時，車子突然失控，撞到停在騎樓的一輛BMW轎車，巨大衝撞力，又將BMW轎車推進，撞毀落地窗再衝進屋內，屋內滿目瘡痍，黃男胸部挫傷送醫，幸無大礙，但則不記得為何會失控， 肇事原因由警方調查中。

警方調查，黃男今天下午2時28分許，駕駛豐田轎車由南往北，沿著鹿港鎮中正路行駛，在行駛到麥當勞附近時，車子突然偏離，衝向路側住宅，先是撞擊到停在騎樓的一輛BMW轎車，再造成BMW轎車往前衝進住宅，車身卡在鐵門及落地窗。

黃姓男子所駕豐田轎車車頭及被撞的BMW的車尾，都嚴重損毀，並波及騎由消防局鹿港分隊救護車送往鹿基醫院救治。

黃姓男子在警詢時供稱，他不記得為何車子會偏離，衝向民宅。

73歲黃姓男子今天下午駕車行經彰化縣鹿港鎮中正路麥當勞附近時，車子突然失控，撞到停在騎樓的一輛BMW轎車，巨大衝撞力，又將BMW轎車推進，撞毀落地窗再衝進屋內。圖／民眾提供
73歲黃姓男子今天下午駕車行經彰化縣鹿港鎮中正路麥當勞附近時，車子突然失控，撞到停在騎樓的一輛BMW轎車，巨大衝撞力，又將BMW轎車推進，撞毀落地窗再衝進屋內。圖／民眾提供
73歲黃姓男子今天下午駕車行經彰化縣鹿港鎮中正路麥當勞附近時，車子突然失控，撞到停在騎樓的一輛BMW轎車，巨大衝撞力，又將BMW轎車推進，撞毀落地窗再衝進屋內。圖／民眾提供
73歲黃姓男子今天下午駕車行經彰化縣鹿港鎮中正路麥當勞附近時，車子突然失控，撞到停在騎樓的一輛BMW轎車，巨大衝撞力，又將BMW轎車推進，撞毀落地窗再衝進屋內。圖／民眾提供

BMW 鹿港 麥當勞

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