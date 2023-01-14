台中連鎖鍋物店改標賣過期巴沙魚39噸 欺欺送辦

知名連鎖鍋物店「江小漁鴛鴦酸菜鍋」，遭台中、南投及彰化縣3地衛生局，查獲過期巴沙魚達39噸等食材。除最重開罰2億元，中市衛生局調查後將依詐欺罪嫌函送中檢偵辦。

台中市政府衛生局表示，全案依食品全衛生管理理法第44條第1項第2款規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。涉違反刑事詐欺行為，後續移送台中地檢署偵辦，市府也將與檢調合作打擊不法食安案件。

中市衛生局日前接獲民眾檢舉，指西區連鎖餐飲業者「江小漁鴛鴦酸菜鍋」儲存過期巴沙魚（鯰魚），銷售給加盟商及提供消費者食用。

包括台中市、南投縣與彰化縣等3縣市衛生局多組稽查人力，13日前往遭檢舉業者的公司總部與直營店、南屯區倉儲點及加盟業者（西屯店、南投埔里店及彰化縣員林店）等地點同步稽查。

中市衛生局新聞稿表示，業者於民國108年7月至12月間進貨，保存期限為2年，包含總店、倉庫及加盟店在內，現場查獲逾期的巴沙魚總重約3萬9140公斤（到期日分別為110年9月4日、11月7日）、芙蓉魚570公斤（到期日110年2月16日），以及醬配料等56.68公斤（到期日111年5月31日），查扣品已全數封存避免流入市面。

衛生局說，業者以另製未含有效期限的中文品名標籤，黏貼於原包裝製造日期及保存期限上的方式，販售給下游不知情加盟商致影響辨識，涉違反刑事詐欺罪，業者已坦承疏失並自主停業。業者位於西屯區的大墩店今天天店門口已貼出公告內部整修，暫停營業5天。雖然店內有員工，但並未回應上門採訪的媒體。