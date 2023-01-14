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別擔心！安坑輕軌起火 是消防演練啦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市安坑輕軌通車在即，新北市消防局第四大隊今天下午配合新北市捷運局進行安坑輕軌交通部履勘實地消防演練，強化防災應變能力，希望未來通車後給民眾安全又無虞的乘車環境。

新北市安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，尖峰時刻班距為15分鐘，人口密集的安康站至十四張站則加開區間車，其重疊班距為7.5分鐘一列車。起點十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。交通部官員今天現場履勘安坑輕軌，新北市捷運局表示，希望所有程序能拚在農曆年假連假前通車。

新北市消防局第四救災救護大隊今天配合交通部與新北市捷運局安坑輕軌現地履勘進行實地演練，出動1中隊、3分隊，水箱車3輛、救護車1輛、災勘車1輛，共計5車18人。

消防人員今天模擬輕軌列車行駛至景文科大K5站至安康K6站間隧道時，車廂內行李箱不明原因起火，並有乘客受困其中，站務人員發現災害後立即通報119並先協助民眾疏散。救災人員抵達現場後為確保救災安全，向捷運局初期指揮官完成報到並確認完成斷電後，佈署水線滅火及人命搜救。

第四大隊大隊長陳志瑋表示，火災發生時車體火勢燃燒迅速，往往伴隨大量濃煙與高溫，危險性極高，因此除了落實災害預防工作，盡可能降低火災發生機會外，當火災發生時的應變也非常重要。他說，今天演練不僅加強站務人員自衛消防編組應變能力，也強化消防人員在搶救火災時應變能力，希望在未來通後能給大眾一個安全無虞的乘車環境。

新北市安坑輕軌通車在即，新北市消防局第四大隊今天下午配合新北市捷運局進行安坑輕軌交通部履勘實地消防演練，強化防災應變能力，希望通車後給民眾安全又無虞的乘車環境。圖／消防提供
新北市安坑輕軌通車在即，新北市消防局第四大隊今天下午配合新北市捷運局進行安坑輕軌交通部履勘實地消防演練，強化防災應變能力，希望通車後給民眾安全又無虞的乘車環境。圖／消防提供
新北市安坑輕軌通車在即，新北市消防局第四大隊今天下午配合新北市捷運局進行安坑輕軌交通部履勘實地消防演練，強化防災應變能力，希望通車後給民眾安全又無虞的乘車環境。圖／消防提供
新北市安坑輕軌通車在即，新北市消防局第四大隊今天下午配合新北市捷運局進行安坑輕軌交通部履勘實地消防演練，強化防災應變能力，希望通車後給民眾安全又無虞的乘車環境。圖／消防提供
新北市安坑輕軌通車在即，新北市消防局第四大隊今天下午配合新北市捷運局進行安坑輕軌交通部履勘實地消防演練，強化防災應變能力，希望通車後給民眾安全又無虞的乘車環境。圖／消防提供
新北市安坑輕軌通車在即，新北市消防局第四大隊今天下午配合新北市捷運局進行安坑輕軌交通部履勘實地消防演練，強化防災應變能力，希望通車後給民眾安全又無虞的乘車環境。圖／消防提供

安坑輕軌 捷運

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