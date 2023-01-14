慶祝119消防節 小朋友穿消防衣體驗消防員辛苦

台北市消防局今天下午在信義區香堤大道舉辦119防災宣導活動，1月19日是「119消防節」，透過舉辦119防災宣導活動，與市民們一起慶祝消防節。消防局說，防災是一種生活態度，需要大家齊心參與實踐，融入日常生活。

活動內容有防災宣導攤位、闖關集章換好禮、舞臺表演節目及印章明信片感謝祈福DIY等，民眾在明信片寫下對消防人員說的話或祈福話語，將明信片掛起以傳遞感謝祈福。活動現場也有捐血車，不少民眾挽起袖子捐血助人，與消防人員一同歡慶消防節。

消防局指出，近年來災害的規模及複雜性增加，台北市透過推動社區災害防救工作，強化社區自我防救災能量，特別在活動中表揚大同區揚雅里、南港區百福里、中正區水源里及士林區平等里，於2021、2022年連續2年推動社區防災工作，參與韌性社區一星標章認證，並獲得內政部頒獎表揚。