快訊

大陣仗來台…為何此時啟動第二回合談判？學者揭美方3動機

傳華航遭駭…疑張忠謀、郭台銘等人個資外洩 民航局說話了

桃園市又爆管！中壢2366戶無水可用 預計這時才能恢復

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／盜客戶個資辦門號被發現 3嫌逼簽30萬本票警逮人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被人發現遭逼簽下30萬本票，交付他所騎電動機車鑰匙、銀行存摺。原以為就此結束，但3嫌仍持續恐嚇取財只好報警。昨晚（13日）賴男假意交付財物，警埋伏順利逮到陳、林兩嫌，警詢後依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦，另持續追緝阮男到案。

經調查，賴姓男子（40歲）是新北市林口區某通訊行員工，日前他盜用一名女客戶個人資料，偷辦門號圖利。該名女客戶得知，向友人陳男（29歲）、林男（31歲）、阮男（26歲）抱怨。

3嫌以要向通訊行總公司舉發為由，約得賴男於周四（12日）中午12時，在林口區文化一路一段19號附近見面談判。沒想到賴男依約抵達，卻被陳、林、阮3男帶上汽車，驅車開往桃園八德控制行動。

過程中，賴遭3嫌逼簽30萬元本票、簽下機車讓渡書，並交付所騎的電動機車鑰匙、存摺後，盜領賴男銀行帳戶內5千元現金，3嫌才載賴返回林口民族路住處。3嫌食髓知味，卻仍不斷恐嚇，要賴交付財物，賴男受不住，只得向林口警方報案。

昨晚（13日）10時許，陳、林兩嫌約得賴男，前往林口區文化二路一段20巷口交付財物，便衣警力在旁埋伏，趁雙方準備交付之際，警力衝出當場壓制陳、林兩嫌帶回偵辦。偵詢時兩嫌坦承犯行，警詢後依恐嚇取財、妨害自由罪嫌送辦，另持續追緝阮嫌到案說明。

新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被3嫌逼簽30萬本票，簽下機車讓渡書，並交付電動機車鑰匙、銀行存摺。昨天警方逮捕陳、林兩嫌，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被3嫌逼簽30萬本票，簽下機車讓渡書，並交付電動機車鑰匙、銀行存摺。昨天警方逮捕陳、林兩嫌，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被3嫌逼簽30萬本票，簽下機車讓渡書，並交付電動機車鑰匙、銀行存摺。昨天警方逮捕陳、林兩嫌，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被3嫌逼簽30萬本票，簽下機車讓渡書，並交付電動機車鑰匙、銀行存摺。昨天警方逮捕陳、林兩嫌，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被3嫌逼簽30萬本票，簽下機車讓渡書，並交付電動機車鑰匙、銀行存摺。昨天警方逮捕陳、林兩嫌，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被3嫌逼簽30萬本票，簽下機車讓渡書，並交付電動機車鑰匙、銀行存摺。昨天警方逮捕陳、林兩嫌，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被3嫌逼簽30萬本票，簽下機車讓渡書，並交付電動機車鑰匙、銀行存摺。昨天警方逮捕陳、林兩嫌，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被3嫌逼簽30萬本票，簽下機車讓渡書，並交付電動機車鑰匙、銀行存摺。昨天警方逮捕陳、林兩嫌，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 恐嚇

延伸閱讀

【重磅快評】個資到處外洩 滿地破洞的資安才是國安危機

民眾個資外洩嚴重 立委：數位部還在推廣LINE點餐系統

批次查詢機敏人員健保個資 健保署女科長10萬交保

健保署科長涉擅查警調人員個資 10萬元交保

相關新聞

影／高雄垃圾車滲漏害2騎士打滑慘摔 網酸：這車太狠了

高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，過彎時，漏出油漬覆蓋路面，隨後造成後方至少2名騎士打滑自...

驚！台中查獲39噸過期巴沙魚 全數封存、法辦

台中市衛生局獲報，西區某連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚(鯰魚)，昨聯合南投、彰化縣衛生局查獲過期的巴沙魚約39公噸、芙蓉魚5...

消防員戴至隆獲金心獎 被封「緊急救護男神」

雲林縣消防局今天表揚消防及義消楷模58人，六合分隊隊員戴至隆專研到院前緊急醫療救護，不僅挽救許多急性心肌梗塞患者性命，更...

病痛拖垮一家三口年關難過 七旬婦躲公園偷哭

桃園一名陳姓7旬婦人因中風不良於行，大兒子又意外受傷變成植物人多年，家中經濟重擔全落在做水電工的小兒子身上，而為了供大兒...

對面鄰居鳥尖叫擾人 他竟拿彈弓猛射石頭打碎窗戶

台中方姓男子不滿對面棟林姓住戶養的鳥時常尖叫，竟氣憤拿彈弓從自家陽台以石頭猛射林的曬衣間，造成對方玻璃雙戶破裂，一審依毀...

報導惹禍？女記者車遭砸 4嫌被逮 三峽警：動機待查

新北市一名女記者，去年（2022年）12月31日跨年夜，車遭3名惡煞砸毀、水箱被倒百根鐵釘、保險桿還被人偷裝GPS鎖定。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。