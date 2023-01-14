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影／盜客戶個資辦門號被發現 3嫌逼簽30萬本票警逮人
新北市賴姓男子，盜用客戶個資申辦門號圖利，被人發現遭逼簽下30萬本票，交付他所騎電動機車鑰匙、銀行存摺。原以為就此結束，但3嫌仍持續恐嚇取財只好報警。昨晚（13日）賴男假意交付財物，警埋伏順利逮到陳、林兩嫌，警詢後依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦，另持續追緝阮男到案。
經調查，賴姓男子（40歲）是新北市林口區某通訊行員工，日前他盜用一名女客戶個人資料，偷辦門號圖利。該名女客戶得知，向友人陳男（29歲）、林男（31歲）、阮男（26歲）抱怨。
3嫌以要向通訊行總公司舉發為由，約得賴男於周四（12日）中午12時，在林口區文化一路一段19號附近見面談判。沒想到賴男依約抵達，卻被陳、林、阮3男帶上汽車，驅車開往桃園八德控制行動。
過程中，賴遭3嫌逼簽30萬元本票、簽下機車讓渡書，並交付所騎的電動機車鑰匙、存摺後，盜領賴男銀行帳戶內5千元現金，3嫌才載賴返回林口民族路住處。3嫌食髓知味，卻仍不斷恐嚇，要賴交付財物，賴男受不住，只得向林口警方報案。
昨晚（13日）10時許，陳、林兩嫌約得賴男，前往林口區文化二路一段20巷口交付財物，便衣警力在旁埋伏，趁雙方準備交付之際，警力衝出當場壓制陳、林兩嫌帶回偵辦。偵詢時兩嫌坦承犯行，警詢後依恐嚇取財、妨害自由罪嫌送辦，另持續追緝阮嫌到案說明。
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