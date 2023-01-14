影／莒光共融公園旁廢棄物燃燒 消防人員7分鐘撲滅火勢
金城鎮莒光共融公園附近今天下午傳出火警，原來是廢棄物因不明原因燃燒，險波及一旁廢棄豬舍，所幸消防人員及時出動5車18人趕赴現場救災，火速在7分鐘內即撲滅火勢，燃燒總面積約20平方公尺，無人員傷亡。
金門縣消防局指出，今日下午13時21分接獲民眾報案，在金城鎮莒光共融公園往北堤路停車場之間疑似有建築物發生火災，冒出大量濃煙，消防局據報後立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往救災，總計出動各式消防車5輛，警義消人員18名趕往灌救。
但因現場道路狹小且緊鄰公園及停車場，救災人員一抵達現場，副大隊長戴紹恩於確認車輛部署完成後後，立即指揮佈署水線搶救，火勢於13時35分撲滅，並於13時59分殘火處理完畢。
第一大隊大隊長陳叁奇也呼籲民眾勿任意燃燒雜草及垃圾，使用火源時應記得「人離火熄」，室內（外）空間應避免堆積大量雜物及廢棄物，徒增火災發生風險，平時做好減災防災工作，以減少人員傷亡及財物損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言