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影／莒光共融公園旁廢棄物燃燒 消防人員7分鐘撲滅火勢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金城鎮莒光共融公園附近今天下午傳出火警，原來是廢棄物因不明原因燃燒，險波及一旁廢棄豬舍，所幸消防人員及時出動5車18人趕赴現場救災，火速在7分鐘內即撲滅火勢，燃燒總面積約20平方公尺，無人員傷亡。

金門縣消防局指出，今日下午13時21分接獲民眾報案，在金城鎮莒光共融公園往北堤路停車場之間疑似有建築物發生火災，冒出大量濃煙，消防局據報後立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往救災，總計出動各式消防車5輛，警義消人員18名趕往灌救。

但因現場道路狹小且緊鄰公園及停車場，救災人員一抵達現場，副大隊長戴紹恩於確認車輛部署完成後後，立即指揮佈署水線搶救，火勢於13時35分撲滅，並於13時59分殘火處理完畢。

第一大隊大隊長陳叁奇也呼籲民眾勿任意燃燒雜草及垃圾，使用火源時應記得「人離火熄」，室內（外）空間應避免堆積大量雜物及廢棄物，徒增火災發生風險，平時做好減災防災工作，以減少人員傷亡及財物損失。

金城鎮莒光共融公園旁疑似有建築物發生火災，冒出大量濃煙，嚇壞周邊的人。圖／金門縣消防局提供
金城鎮莒光共融公園旁疑似有建築物發生火災，冒出大量濃煙，嚇壞周邊的人。圖／金門縣消防局提供
金城鎮莒光共融公園往北堤路停車場之間疑似有建築物發生火災，冒出大量濃煙，職義消獲報前往灌救。圖／金門縣消防局提供
金城鎮莒光共融公園往北堤路停車場之間疑似有建築物發生火災，冒出大量濃煙，職義消獲報前往灌救。圖／金門縣消防局提供
金城莒光共融公園旁疑似有建築物發生火災，冒出大量濃煙。圖／金門縣消防局提供
金城莒光共融公園旁疑似有建築物發生火災，冒出大量濃煙。圖／金門縣消防局提供

停車場 廢棄物 火災

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