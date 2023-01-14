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消防員戴至隆獲金心獎 被封「緊急救護男神」
雲林縣消防局今天表揚消防及義消楷模58人，六合分隊隊員戴至隆專研到院前緊急醫療救護，不僅挽救許多急性心肌梗塞患者性命，更任授課教官，投入教育工作，獲頒台灣心肌梗塞協會「金心獎」縣長張麗善今當面給予肯定，並感謝全體消防及義消人員長期付出，捍衛縣民生命財產安全。
第4屆雲林縣消防局「111年消防暨義消楷模人員表揚大會」今天在消防局大樓舉行，張麗善擔任頒獎人，全國義勇消防聯合總會長王金平也帶著總顧問郭台銘的關懷心意，發送「國泰民安・守護台灣」紅包祝賀全體消防及義消人員。
投入消防工作逾19年的戴至隆，擁有內政部消防署高級救護技術員證照，除實務執行，他也致力推動教育工作，參與授課、協調制定教育方針與教案、教具製作等，多年努力深獲肯定，近年因複合性災害增多，他自發加入特搜隊編制，自許成為允文允武的現代救護技術員。
張麗善說，戴至隆為急性心肌梗塞患者，成功找到回家的路，守護縣民健康，雲林縣近年推動12導程心電圖機鋪網計畫，達成「1救護車1心電圖機」的完整照護規劃，也在院前發現多起急性心肌梗塞患者，將其及時送往心導管醫院治療，都因有救護、醫療的共同合作，一起造福社會。
張麗善表示，縣內住宅用火災警報器家戶安裝率至目前已達99.57%，居全國第1，她感謝團隊大力推廣與協助安裝，成功示警70個家庭免受祝融之災；另，義消防護衣及相關配備，她也承諾全力支持提供，保護人員，執勤無後顧之憂。
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