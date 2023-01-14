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影／高雄垃圾車滲漏害2騎士打滑慘摔 網酸：這車太狠了

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，過彎時，漏出油漬覆蓋路面，隨後造成後方至少2名騎士打滑自摔；事後警方獲報，通報相關單位處理，也循線找出涉案駕駛，並通知人到案說明。

仁武警分局大社分駐1月12日凌晨5時許，接獲報案稱，大社區學府路翠屏山莊前道路留有大片油漬，導致2名行經該處的騎士打滑摔車。

雖2名摔傷的騎士並未報案，且涉嫌滲漏油水車輛雖駛離現場，但警方獲報後仍調閱監視器，掌握涉嫌滲漏車輛為某環保公司所有，警方已聯繫該公司並通知駕駛到案說。

警方提醒，若查證屬實，將對肇事駕駛依道路交通管理處罰條例30條1項2款「所載貨物滲漏」製單告發，最重可罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

事後這部貨車滲漏導致，後方行經該處的騎士打滑自摔的監視器畫面，遭民眾PO網，還調侃「注意看，這垃圾車太狠了，造成後來2部機車滑壘」，還被網友酸說是「鬼之下坡」。

高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，漏出油漬覆蓋路面，造成至少2名騎士打滑自摔。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，漏出油漬覆蓋路面，造成至少2名騎士打滑自摔。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，漏出油漬覆蓋路面，造成至少2名騎士打滑自摔。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，漏出油漬覆蓋路面，造成至少2名騎士打滑自摔。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，漏出油漬覆蓋路面，造成至少2名騎士打滑自摔。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，漏出油漬覆蓋路面，造成至少2名騎士打滑自摔。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，漏出油漬覆蓋路面，造成至少2名騎士打滑自摔。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社區市道186甲學府路翠屏山莊前，日前一輛垃圾車行經該處，漏出油漬覆蓋路面，造成至少2名騎士打滑自摔。記者陳弘逸／翻攝

監視器 垃圾車 漏油

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