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「遙控」雲梯車飆速尬車 防災宣導園遊會很不一樣

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為加強防災觀念，新北市政府消防局第二救災救護大隊，今天上午在新莊中港大排廣場，辦理消防宣導園遊會，除一般宣導攤位外，這次還增加多種互動關卡遊戲，其中最吸晴的是遙控雲梯車城市救援競賽，讓現場操控競比的小朋友們玩的不亦樂乎。

第二救災救護大隊表示，這次宣導園遊會活動，除了以親子為主題外，民眾還可以坐上地震車，體驗7級撼震感受。同時現場也設闖關遊戲，包括「小小消防員著裝挑戰破門」、「負重闖關」等消防工作競賽。

其中最吸引小朋友注意的，是遙控雲梯車城市救援競速競賽，小朋友操控競比，各個玩的不亦樂乎。同時為因應年節將近，現場還有慈善團體揮毫春聯贈送，讓民眾感覺「防災宣導園遊會」很不一樣。

第二救災救護大隊長陳志德表示，隨著時代變遷，宣導活動互動方式也需與時具近，不斷的創新方式，才能有效達到宣導效果，本次親子互動採用競賽方式並融入許多挑戰，讓參加的小朋友激發孩子的想像力和執行力，使孩子在遊戲過程中，達到防災教育向下扎根。

新北市政府消防局第二救災救護大隊，今天上午在新莊中港大排廣場，辦理消防宣導園遊會，加強民眾防災觀念。記者曾伯愷／翻攝
新北市政府消防局第二救災救護大隊，今天上午在新莊中港大排廣場，辦理消防宣導園遊會，加強民眾防災觀念。記者曾伯愷／翻攝
新北市政府消防局第二救災救護大隊，今天上午在新莊中港大排廣場，辦理消防宣導園遊會，加強民眾防災觀念。記者曾伯愷／翻攝
新北市政府消防局第二救災救護大隊，今天上午在新莊中港大排廣場，辦理消防宣導園遊會，加強民眾防災觀念。記者曾伯愷／翻攝
新北市政府消防局第二救災救護大隊，今天上午在新莊中港大排廣場，辦理消防宣導園遊會，加強民眾防災觀念。記者曾伯愷／翻攝
新北市政府消防局第二救災救護大隊，今天上午在新莊中港大排廣場，辦理消防宣導園遊會，加強民眾防災觀念。記者曾伯愷／翻攝

親子 消防員

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