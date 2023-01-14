「遙控」雲梯車飆速尬車 防災宣導園遊會很不一樣

為加強防災觀念，新北市政府消防局第二救災救護大隊，今天上午在新莊中港大排廣場，辦理消防宣導園遊會，除一般宣導攤位外，這次還增加多種互動關卡遊戲，其中最吸晴的是遙控雲梯車城市救援競賽，讓現場操控競比的小朋友們玩的不亦樂乎。

第二救災救護大隊表示，這次宣導園遊會活動，除了以親子為主題外，民眾還可以坐上地震車，體驗7級撼震感受。同時現場也設闖關遊戲，包括「小小消防員著裝挑戰破門」、「負重闖關」等消防工作競賽。

其中最吸引小朋友注意的，是遙控雲梯車城市救援競速競賽，小朋友操控競比，各個玩的不亦樂乎。同時為因應年節將近，現場還有慈善團體揮毫春聯贈送，讓民眾感覺「防災宣導園遊會」很不一樣。