男站三峽八安大橋橋拱處 警消勸撫無效墜落亡
新北市三峽區一名男子，今天上午站在八安大橋橋拱上作勢輕生，轄區警、消獲報派員趕抵，由消防人員搭乘雲梯車直上，安撫男子情緒，未料，男子仍往下跳去，當場重摔安溪路端河床上沒有生命徵象，緊急送醫急救，仍宣告不治。死者身上沒有證件，警方已按壓指紋，尋找家屬指認釐清。
經調查，今天上午11時35分左右，新北市三峽區八安大橋橋拱上，站立一名男子還不時作勢欲往下跳，路過民眾看見，趕緊打電話通報警、消派員趕抵協助。消防人員到場升起雲梯車，由救護人員與男子對話，給予安撫勸阻，不料男子最後仍往下方河床跳下，重摔在安溪路端河床上，當場沒有生命徵象。
救護人員趕緊協助他吊掛上岸，旋即送醫急救，但仍傷重不治。由於死者身上未留遺書、也無證件，目前已採集死者指紋比對，通知家屬到院指認，以釐清死者輕生原因。
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