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砸車案 新北警方：初查犯嫌與鋼鐵人球團無關

中央社／ 新北14日電

新北警方今天表示，一名女性記者用車遭砸，警方逮捕陳姓犯嫌等4人，有媒體指稱全案疑與高雄鋼鐵人球團資金報導有關，經查陳嫌與球團及其股東無關，會進一步追查犯案動機。

高雄17直播鋼鐵人13日晚間發表聲明自清，強調一名女性記者車輛遭砸毀一事與球團沒有任何關係，除譴責暴力行為，也希望檢警能盡速還原並釐清真相，以懲不法。

對此，新北市三峽警分局今天發布新聞指出，被害車主陳姓男子報案指稱，去年12月31日跨年夜當晚，發現愛車遭破壞，不但玻璃遭砸毀，引擎與水箱還被倒入鐵釘。

警方獲報後，調閱監視器追查，鎖定林姓男子、趙姓男子及林姓男子等3人，涉嫌分持球棒、榔頭、螺絲等物品潛入地下停車場破壞被害人的車輛。

警方指出，經專案小組連續數日積極追查，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並調閱監視器鎖定對象，1月9日至1月12日持拘票分別在台北市逮捕涉案3人，並溯源追查到疑在幕後教唆的31歲陳姓男子。

警方表示，涉案3人雖指稱是受到陳男教唆，但陳男到案後，否認教唆也沒有說明犯案動機。

警方指出，遭砸轎車的車主為陳姓男子，車子平常由擔任記者的女兒使用，警方也從未對外聲稱懷疑此案與鋼鐵人球團有關。

有媒體報導，砸車案可能是這名女記者日前報導高雄鋼鐵人資金爭議疑遭報復。對此，警方表示，經初步清查，陳嫌的身分與球團、與被報導指稱的球團股東等人都無關。

警方指出，已將陳男等4嫌依毀損、侵入住居等罪嫌移送地檢署偵辦，由於車輛遭破壞時被裝設衛星定位追蹤器，檢警將依據車主是否可能涉及與他人的糾紛、車輛使用人女記者的筆錄，進一步深入追查砸車的原因。

車主 監視器

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