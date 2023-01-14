金門10歲童寒夜離家出走 警方動員順利尋獲
就讀國小5年級的林姓學童，因手機使用問題遭母親責罵，昨晚20時許負氣離家外出，行蹤不明，由於天候不佳，雨霧濛濛，金湖分局接獲報案後，針對地區超商、廟宇、空(屋)戶及防空洞進行全面搜尋，在今天上午快8點才在學校找到林姓學童，讓家長懸著的一顆心，總算放了下來。
金湖分局表示，昨晚深夜接獲家長報案，指稱小孩因遭母親責罵而離家出走，警方考量失蹤少年年紀尚輕且獨自離家，除身著單薄衣物外，也未攜帶相關通訊設備及金錢，相當危險，警方秉持「同理心」與「為民服務」的熱忱，發動所屬警網擴大協尋。
縣警局金湖分局除動員所轄金湖派出所及警備隊等單位警網，針對地區超商、廟宇、空屋及防空洞進行全面搜尋，更鍥而不捨於深夜在鄰近村里間走街串巷地毯式的尋找；直至今日上午7時50分，金湖派出所副所長簡鴻源及警員洪銘濠等人，心想失蹤少年深夜無處可去，且相關可能藏匿、容留處所均已訪查未果，認為失蹤少年可能會到最為熟悉的學校。
終於皇天不負苦心人，兩名員警在學校保全的偕同引導下，終於尋獲失蹤少年，趕緊通知失蹤少年的父親前來派出所領回，讓家屬懸著的一顆心，總算放了下來，警方尋獲失蹤少年，深受其家屬感激。
金湖分局長曾冠螢表示，員警熱心協助民眾團圓的服務精神，展現警察溫馨助人的正面形象，並呼籲民眾若與親友發生摩擦時，不妨靜下心來沉澱心情，也可請求相關單位協助避免肢體衝突。
曾冠螢也說，加強失蹤人口的協尋，是本年度春安工作的重點，期望每一位同仁都能秉持著同理心，與關懷民眾的熱忱，把每個警察工作的角色與任務做好，為民服務是善舉也是積福德，落實失蹤人口協尋工作，讓失蹤在外的遊子們都能夠安全返家歡度年節，充分展現出警察「為民服務」溫馨、關懷與熱忱。
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