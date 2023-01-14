聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南黎明中學生踹打同學耳光逼下跪 校方檢討致歉
台南名校黎明中學傳出校園霸凌，網路流傳一名男生被迫下跪在體育館，另外一人腳猛踹還連打耳光，畫面被其他學生拍下放在網路流傳，引發議論。校方今天發聲明向關切的校友家長與各界致歉，已通報教育局與警方介入處理。遭霸凌學生家長表示「保留法律追訴權」。
校長羅家強表示，學校早上依規定開完檢討會議，目前進行雙方輔導與法令宣導，下周一就期末考，為避免影響學生與再造成傷害，已申請影片下架，校方也針對學生做相關教育宣導，希望將事件對學生的負面影響降到最低。
這段在網路流傳的畫面，據稱是黎明中學兩名學生因在網路起口角互嗆，12日相約私下在校園處理，其中一名男學生被迫當眾下跪，另一人還當著其他同學先是出腳猛踹，接著還連打耳光，旁觀同學拍攝畫面上傳網路後引來各方議論紛紛。
校方下午發出聲明：事發當天就聯絡雙方家長到校處理，被打的學生家長聽完校方說明事發經過原委後同意尊重校方後續處置，但保留法律追訴訟。校方表示，將召開獎懲會議討論如何懲處施暴、在場鼓譟及拍攝影片上傳網路的學生。
羅家強說，上午學校召開「防制霸凌因應小組會議」，決議以「嚴重偏差暴力行為」將毆打同學的學生送交懲戒。該生目前由家長管束在家，家長表示接受學校處分，學校會擇日召開獎懲會議討論處分的嚴重性，目前還未召開。
校方除了宣導校內學生發現疑似霸凌師要留意立即通報師長處理，也呼籲關心此事件的學生、家長、校友與其他學校學生、民眾不要再轉傳影片、以免觸法並對當事人造成二次傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言