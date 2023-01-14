影／台南黎明中學生踹打同學耳光逼下跪 校方檢討致歉

台南名校黎明中學傳出校園霸凌，網路流傳一名男生被迫下跪在體育館，另外一人腳猛踹還連打耳光，畫面被其他學生拍下放在網路流傳，引發議論。校方今天發聲明向關切的校友家長與各界致歉，已通報教育局與警方介入處理。遭霸凌學生家長表示「保留法律追訴權」。

校長羅家強表示，學校早上依規定開完檢討會議，目前進行雙方輔導與法令宣導，下周一就期末考，為避免影響學生與再造成傷害，已申請影片下架，校方也針對學生做相關教育宣導，希望將事件對學生的負面影響降到最低。

這段在網路流傳的畫面，據稱是黎明中學兩名學生因在網路起口角互嗆，12日相約私下在校園處理，其中一名男學生被迫當眾下跪，另一人還當著其他同學先是出腳猛踹，接著還連打耳光，旁觀同學拍攝畫面上傳網路後引來各方議論紛紛。

校方下午發出聲明：事發當天就聯絡雙方家長到校處理，被打的學生家長聽完校方說明事發經過原委後同意尊重校方後續處置，但保留法律追訴訟。校方表示，將召開獎懲會議討論如何懲處施暴、在場鼓譟及拍攝影片上傳網路的學生。

羅家強說，上午學校召開「防制霸凌因應小組會議」，決議以「嚴重偏差暴力行為」將毆打同學的學生送交懲戒。該生目前由家長管束在家，家長表示接受學校處分，學校會擇日召開獎懲會議討論處分的嚴重性，目前還未召開。