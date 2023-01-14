她賣房慨捐420萬消防水箱車 背後其實有洋蔥

彰化縣消防局今天舉辦119消防節慶祝活動，獲陳進興、吳澄瑛夫婦捐贈一輛價值420萬元水箱車及救助器材，這也是彰化縣這個月來受贈第二輛消防車，下月底，縣府採購的一輛要價3600萬元的50公尺雲梯車也即將成軍，公部門結合民力，一起守護彰化縣民的生命與財產安全。

今天在鹿港文開國小舉辦消防節慶祝活動，由縣長王惠美頒獎表揚有功人員，並頒發感謝牌給陳進興、吳澄瑛伉儷，感謝他們捐贈一輛價值420萬元消防水箱車及救助器材給消防局，讓彰化縣民眾的生命與財產更有保障，此一捐車義舉瀰漫著洋蔥，背後推手是吳澄瑛女士。

彰化市鬧區「觀音亭」口的金興義百貨，是吳澄瑛的老家，她一路就讀大成幼稚園、精誠中學到彰化女中，直到台大外文系、外文研究所，成績都非常優異，畢業後，從事教職，是位知名英文教師、作家，甚至退休後，在臉書成立「克萊兒說文法」社團，還出版了許多書籍，仍不遺餘力的推廣英語教育。

前年，吳澄瑛的母親吳林淑美辭世，她為了將母親養育之恩化為大愛，曾在縣府新聞處服務的王百鍊引薦下，決定捐贈一輛420多萬元消防水箱車及設備給在地消防隊，她因此慨然賣掉名下的彰化市小公寓籌款。

吳澄瑛的夫婿陳進興是台大電機系畢業，後來與朋友創立瑞昱半導體股份有限公司，事業有成，平時也熱心公益，目前擔任「犯罪被害人保護協會新竹分會」主任委員。在獲知她的愛心後，也全力支持，補足相關經費，消防水箱車以吳澄瑛老家知名店舖及媽媽名字的「金興義吳林淑美號」命名。