牌照註銷又無照 男子拒檢闖紅燈、逆向逃逸吃上6張罰單
苗栗縣林姓男子沒駕照又向朋友借用因逾檢遭註銷牌照的汽車行駛，日前在竹南鎮台13線公路被警方巡邏發現，但他拒絕受檢，還鑽入小巷、闖紅燈並逆向行駛，險些與其他車輛碰撞，警方為安全決定改為逕行舉發，查出他的身分後開出6張罰單，罰款總計5萬5400元，未來即使考取駕照，也要先吊扣7個月。
苗栗縣警局指出，交通隊員警1月3日執行巡邏勤務，在竹南鎮台13線與中埔街交岔路口發現1部自小客車牌照狀態顯示逾檢註銷，隨即鳴笛示意駕駛人暫停路旁安全處所接受稽查，但對方不但拒絕停車受檢，還加速逃逸。
警車一路追蹤，但該車駕駛人鑽入小巷，並闖紅燈、逆向行駛，險些與其他車輛發生碰撞，警方尾隨在後，因顧慮道路人車安全，不宜當場強力攔截製單舉發，決定改以逕行舉發方式追究對方違規行為。
警方以牌照號碼查出車主是頭份市陳姓市民，上門查訪後，確認實際駕駛人是車主家人熟識的林姓男子，隨後以電話通知林男到案說明，對方承認因未領有駕照，且知車輛牌照未按時檢驗遭註銷，因怕警方舉發違規，才加速逃逸躲避盤查。
員警目睹對方違規行為，並透過行車輔助影像紀錄器佐證，隨即依道路交通管理處罰條例相關規定，舉發駕駛人無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、以其他危險方式駕車、拒絕停車接受稽查而逃逸及使用註銷牌照等6項違規單，必須開罰5萬5400元罰鍰，並吊扣牌照6個月及駕照7個月，由於林姓男子未曾考過駕照，未來即使考取駕照，得先吊扣7個月，車主方面重新受檢領牌，也面臨吊扣牌照6個月的處罰。
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