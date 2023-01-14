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蘆洲警志工隊傳愛 中隊長黃桂蘭設「暖心站」助弱勢

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為幫助弱勢家庭，新北市蘆洲警分局志工中隊長黃桂蘭，規劃成立了「暖心站」，希望能透過警察志工隊的協助，幫助在地脆弱邊緣戶。今天「暖心站」在延平派出所外舉行「歲末關懷物資發放」活動，讓弱勢邊緣戶能過個好年。

蘆洲警方表示，為了關懷弱勢邊緣戶，由警察志工隊中隊長黃桂蘭（現任新北市議員）規劃成立「暖心站」藉由定期舉辦愛心物資發放及義剪服務，減輕弱勢邊緣戶的生活負擔。

警方指出，由於農曆新年即將到來，暖心站謀合八方雲集、梁社漢、帕爾堤麵包、陳衍庭等，以及志工楊培成、楊高寶蓮等出資捐物資，並選在今天，於延平派出所舉行「歲末關懷物資發放」活動。藉此讓弱勢邊緣戶能過個好年。

黃桂蘭議員說，透過志工隊的協助，減輕弱勢邊緣戶生活負擔，同時讓社區更和諧，期望有更多志工團體加入行善行列，一同關懷弱勢邊緣戶，讓社會更溫暖。

蘆洲警察志工隊中隊長黃桂蘭規劃成立「暖心站」藉由定期舉辦愛心物資發放及義剪服務，減輕弱勢邊緣戶的生活負擔。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警察志工隊中隊長黃桂蘭規劃成立「暖心站」藉由定期舉辦愛心物資發放及義剪服務，減輕弱勢邊緣戶的生活負擔。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警察志工隊中隊長黃桂蘭規劃成立「暖心站」藉由定期舉辦愛心物資發放及義剪服務，減輕弱勢邊緣戶的生活負擔。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警察志工隊中隊長黃桂蘭規劃成立「暖心站」藉由定期舉辦愛心物資發放及義剪服務，減輕弱勢邊緣戶的生活負擔。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警察志工隊中隊長黃桂蘭規劃成立「暖心站」藉由定期舉辦愛心物資發放及義剪服務，減輕弱勢邊緣戶的生活負擔。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警察志工隊中隊長黃桂蘭規劃成立「暖心站」藉由定期舉辦愛心物資發放及義剪服務，減輕弱勢邊緣戶的生活負擔。記者曾伯愷／翻攝
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蘆洲警察志工隊中隊長黃桂蘭規劃成立「暖心站」藉由定期舉辦愛心物資發放及義剪服務，減輕弱勢邊緣戶的生活負擔。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警察志工隊中隊長黃桂蘭規劃成立「暖心站」藉由定期舉辦愛心物資發放及義剪服務，減輕弱勢邊緣戶的生活負擔。記者曾伯愷／翻攝

警察 議員

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