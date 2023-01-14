347支鋼瓶超儲重新橋下 業者辯：儲存建照申請沒過

新北市泰山區一家瓦斯行，日前將數百支瓦斯鋼瓶，移放置三重區重新橋下方空地。昨天下午三重消防分隊葉姓安檢隊員安檢回程驚見，當天晚上與其他隊員到場突檢，果見業者違規超量儲放347支瓦斯鋼瓶，依法開出兩張舉發單，業者最重恐挨罰20萬元。

據查，涉嫌違規超量儲放瓦斯鋼瓶的吳姓業者，其瓦斯行設於新北市泰山區，日前他覓得重新橋下方一處空地，準備設建鋼瓶儲放場。不料，他在申辦建照過程，既將數百支瓦斯鋼瓶違規儲放在此。

新北市政府消防局三重分隊葉姓安檢隊員，昨天（13日）下午執行安全檢查，途中行經重新橋上，赫見下方空地放置數量跛多的瓦斯鋼瓶，現場不斷有小貨車載運進出。遂於昨晚與其他隊員前往現場突擊查察，果見不肖業者，違規超存數百支瓦斯鋼瓶。

面對安檢人員詢問，為何超量儲放鋼瓶，吳姓業者向消防辯稱，有依規定申辦儲存場建照，但卻申辦沒過，並非故意儲放於此。

經安檢人員現場清點，共查扣347支瓦斯鋼瓶，其中包含5支已逾期的瓦斯鋼瓶，依「違反公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準暨管理辦法」第71第2項之規定、「消防法」第15條之4支規定，分別開立2張舉發單，業者最高恐挨罰20萬元。

新北市政府消防局第三救災救護大隊長黃弟勝表示，瓦斯行依法，需將瓦斯鋼瓶存放於合格容器保管室，而該案現場，卻僅用一般棚架屏蔽，業者沒裝設瓦斯洩漏警報器，且鋼瓶也未置於陰暗通風處，如此鋼瓶容易受高熱影響，宛如大型火藥庫，若現場不慎發生火災氣爆，威力之大將造成嚴重損傷，另違規超量儲存瓦斯鋼瓶；或使用逾期鋼瓶，更易造成公共安全問題。