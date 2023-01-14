快訊

50多歲男子返國就醫3天病逝 指揮中心：死因新冠肺炎等

疫情趨緩！本土+2萬149例 263例境外、47死 較上周少21.6%

全台110間郵局系統當機原因曝光 12:50全面恢復正常

347支鋼瓶超儲重新橋下 業者辯：儲存建照申請沒過

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區一家瓦斯行，日前將數百支瓦斯鋼瓶，移放置三重區重新橋下方空地。昨天下午三重消防分隊葉姓安檢隊員安檢回程驚見，當天晚上與其他隊員到場突檢，果見業者違規超量儲放347支瓦斯鋼瓶，依法開出兩張舉發單，業者最重恐挨罰20萬元。

據查，涉嫌違規超量儲放瓦斯鋼瓶的吳姓業者，其瓦斯行設於新北市泰山區，日前他覓得重新橋下方一處空地，準備設建鋼瓶儲放場。不料，他在申辦建照過程，既將數百支瓦斯鋼瓶違規儲放在此。

新北市政府消防局三重分隊葉姓安檢隊員，昨天（13日）下午執行安全檢查，途中行經重新橋上，赫見下方空地放置數量跛多的瓦斯鋼瓶，現場不斷有小貨車載運進出。遂於昨晚與其他隊員前往現場突擊查察，果見不肖業者，違規超存數百支瓦斯鋼瓶。

面對安檢人員詢問，為何超量儲放鋼瓶，吳姓業者向消防辯稱，有依規定申辦儲存場建照，但卻申辦沒過，並非故意儲放於此。

經安檢人員現場清點，共查扣347支瓦斯鋼瓶，其中包含5支已逾期的瓦斯鋼瓶，依「違反公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準暨管理辦法」第71第2項之規定、「消防法」第15條之4支規定，分別開立2張舉發單，業者最高恐挨罰20萬元。

新北市政府消防局第三救災救護大隊長黃弟勝表示，瓦斯行依法，需將瓦斯鋼瓶存放於合格容器保管室，而該案現場，卻僅用一般棚架屏蔽，業者沒裝設瓦斯洩漏警報器，且鋼瓶也未置於陰暗通風處，如此鋼瓶容易受高熱影響，宛如大型火藥庫，若現場不慎發生火災氣爆，威力之大將造成嚴重損傷，另違規超量儲存瓦斯鋼瓶；或使用逾期鋼瓶，更易造成公共安全問題。

黃弟勝提醒，大隊持續針對不肖瓦斯業者加強查緝，以確保市民居家周邊安全，新北市政府消防局再次呼籲民眾，如有發現瓦斯業者有不法情事，應立即通報119消防單位前往處理，遏止不肖業者僥倖心態。

瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝
瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝
瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝
瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝
瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝
瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝
瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝
瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝
瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝
瓦斯業者違法將347支瓦斯鋼瓶，儲放在新北三重重新橋下空地，被消防安檢人員查獲，開出兩張舉發單，最高恐挨罰20萬。記者曾伯愷／翻攝

安檢 氣爆

延伸閱讀

汐東捷運核定 張錦豪籲新北市府加速行政程序盡快動工

等20年！汐東捷運獲行政院核定 交通部籲新北盡速設計

藍委批中央超徵稅收 卓冠廷酸：新北說無與民爭利

影／國道1號北向35公里 貨車翻覆20桶瓦斯鋼瓶四散

相關新聞

驚！台中查獲39噸過期巴沙魚 全數封存、法辦

台中市衛生局獲報，西區某連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚(鯰魚)，昨聯合南投、彰化縣衛生局查獲過期的巴沙魚約39公噸、芙蓉魚5...

病痛拖垮一家三口年關難過 七旬婦躲公園偷哭

桃園一名陳姓7旬婦人因中風不良於行，大兒子又意外受傷變成植物人多年，家中經濟重擔全落在做水電工的小兒子身上，而為了供大兒...

阿兵哥疫情居隔後逾假不回營 竟稱要陪孕妻

陸軍化生放核訓練中心士兵林姓男子在新兵訓練期間，先是請假離營，後又新冠疫情擴散，篩檢出陽性反應，居家隔離14天，但收假日...

報導惹禍？女記者車遭砸 4嫌被逮 三峽警：動機與報導內容無關

新北市一名女記者，去年（2022年）12月31日跨年夜，車遭3名惡煞砸毀、水箱被倒百根鐵釘、保險桿還被人偷裝GPS鎖定。...

347支鋼瓶超儲重新橋下 業者辯：儲存建照申請沒過

新北市泰山區一家瓦斯行，日前將數百支瓦斯鋼瓶，移放置三重區重新橋下方空地。昨天下午三重消防分隊葉姓安檢隊員安檢回程驚見，...

屢創警史紀錄 廖美鈴接任國道成首位女局長

警政署昨天公布87名高階警官人事陞調任，原警政署警政委員廖美鈴調任國道公路警察局長。廖美鈴是首位女性陞任三線三星高階警官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。