屢創警史紀錄 廖美鈴接任國道成首位女局長

警政署昨天公布87名高階警官人事陞調任，原警政署警政委員廖美鈴調任國道公路警察局長。廖美鈴是首位女性陞任三線三星高階警官，還是花蓮縣警局史上首位女局長，現又接任國道警察局長，成為國道警首位女局長，屢創警史紀錄令人驚豔。

據悉，前警政署警政委員廖美鈴，中央警察大學48期畢業，臺灣大學政治學碩士，歷任台北市政府警察局女子警察隊長、北市文山第一分局長、警政署資訊室主任、花蓮縣警察局長、臺灣警察專科學校教育長、桃園市警察局副局長、鐵路警察局長、警政署警政委員等職務。

廖美鈴打破警史以來，第一位陞任三線三星的高階警官，也是首任由女性接任花蓮縣警局長紀錄。昨天警政署公布87名高階警官人事陞調任，廖美鈴再創警史紀錄，打破國道公路警察局長歷任皆為男性不成文慣例，成為首位國道公路警察局女局長。