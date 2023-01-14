報導惹禍？女記者車遭砸 4嫌被逮 三峽警：動機與報導內容無關

新北市一名女記者，去年（2022年）12月31日跨年夜，車遭3名惡煞砸毀、水箱被倒百根鐵釘、保險桿還被人偷裝GPS鎖定。昨天有媒體報導，懷疑她是因為之前報導某新聞事件有關。對此，三峽警方澄清，已循線逮捕含主嫌等4人，但犯案動機尚待釐清，但排除與媒體報導內容有關。

經調查，被害陳姓女子，曾任某網媒記者，因報導PLG高雄17直播鋼鐵人資金爭議，遭該球團提告，目前案件還在調查。不料，去年（2022年）12月31日跨年夜晚上6時許，3名惡煞偷偷潛入，陳女位於新北市三峽區住處社區地下停車場，將其座車車窗玻璃、引擎砸毀，上百根鐵釘倒入水箱，連保險桿也被裝上GPS鎖定行蹤，警告意味十分濃厚。

三峽警方受理追查，調閱監視器畫面，鎖定3嫌身分，於這個月陸續逮捕主嫌陳男（31歲）、林男（23歲）、趙男（23歲）及林男（24歲）等4人，偵詢時，3嫌辯稱只聽命辦事，不清楚教唆人與陳有何恩怨？陳男否認教唆則行使緘默權，警詢後依刑法毀損、侵入住居等罪嫌，將4人移送法辦，另持續追查4嫌真正犯案原因。