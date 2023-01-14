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驚！台中查獲39噸過期巴沙魚 全數封存、法辦
台中市衛生局獲報，西區某連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚(鯰魚)，昨聯合南投、彰化縣衛生局查獲過期的巴沙魚約39公噸、芙蓉魚570公斤，以及醬(配)料等食材56.68公斤，立即全數封存，遏止逾期產品流入市面，全案移送法辦。
台中市衛生局說明，日前接獲民眾檢舉，有連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚(鯰魚)，銷售給加盟商，以及提供消費者食用。昨聯合南投、彰化縣衛生局到該公司總部與直營店、南屯區倉儲點及加盟業者西屯店、南投埔里店，及彰化縣員林店等3家同步稽查。
衛生局查出，業者涉及儲存及將過期品重新標示，販售給下游不知情的加盟商，涉違反刑事詐欺行為，以及違反食安法，最高可處2億元罰鍰，並移送法辦，市府後續也將積極與檢調合作，攜手打擊不法食安案件，保障市民健康。
衛生局呼籲，食品業者應遵守食安法相關規定，落實衛生自主管理，勿存有不法或僥倖，如經查獲違規將依法處辦；另也提醒消費者購買食品務必看清有效日期，如有來源或標示不明的產品應避免購買，也可向衛生局反映，共同把關食品安全。
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