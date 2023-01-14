影／馬路最美風景 公車拋錨 土城5員警與民眾合力推

新北市一輛公車昨天在下班交通尖鋒時段，疑似漏油拋錨卡在土城區金城路3段大馬路上，執行交管員警與民眾合力推車，排除路障，路過民眾看到稱讚「這是馬路上最美風景」。

土城警分局金城派出所員警張詠喆昨天下午5時8分，在金城路三段、立德路口執行下班車流交管，發現一輛光華巴士813區間車疑似漏油拋錨，導致無法正常行駛，當場卡在大馬路上。

張員考量車流量問題，先引導公車上乘客順利接駁於另一輛公車，確保乘客乘車安全，也針對車輛漏油部分緊急實施道路管制，及通報區公所派清潔隊員前來處理與清潔路面油漬。