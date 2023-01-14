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影／馬路最美風景 公車拋錨 土城5員警與民眾合力推
新北市一輛公車昨天在下班交通尖鋒時段，疑似漏油拋錨卡在土城區金城路3段大馬路上，執行交管員警與民眾合力推車，排除路障，路過民眾看到稱讚「這是馬路上最美風景」。
土城警分局金城派出所員警張詠喆昨天下午5時8分，在金城路三段、立德路口執行下班車流交管，發現一輛光華巴士813區間車疑似漏油拋錨，導致無法正常行駛，當場卡在大馬路上。
張員考量車流量問題，先引導公車上乘客順利接駁於另一輛公車，確保乘客乘車安全，也針對車輛漏油部分緊急實施道路管制，及通報區公所派清潔隊員前來處理與清潔路面油漬。
張員在金城所巡佐徐漢雄、員警黃宇翔、吳振嘉、蔡价剛等人到場支援疏導交通，並與熱心民眾合力協助公車司機徒手將拋錨車輛推移於金城路三段屈臣氏外檢修，現場交通車流於18時15分恢復車流順暢。
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