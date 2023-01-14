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病痛拖垮一家三口年關難過 七旬婦躲公園偷哭

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名陳姓7旬婦人因中風不良於行，大兒子又意外受傷變成植物人多年，家中經濟重擔全落在做水電工的小兒子身上，而為了供大兒子的住院費，母子2人只能住在5、6坪大小的套房。年關將近，陳婦夜裡想到大兒子處境和自己身體狀況，自覺拖累小兒子，心中一陣酸楚，但又怕吵到小兒子休息，只好躲到附近公園偷哭；桃園警方獲悉此事，也心生憐憫之情，除了集資助婦人暫度難關，也轉介社福單位幫忙。

桃園警方指出，中路派出所昨天凌晨接獲民眾報案，指轄內忠孝公園隱約聽到哭聲，恐有意外或不幸事件。員警前往了解，發現陳婦獨自坐在公園哭泣，但她不願透露原因，頻頻說道「你們走啦、你們走啦」等語，直到支援女警到場，經過一番溝通，她才願意吐露心聲。

陳婦小兒子接獲警方通知到公園接母親，得知母親為家境煩惱，也忍不住嘆氣，但日子還是要過，最後僅輕拍母親說道「我們回家吧」。

中路派出所員警聽聞陳婦遭遇，心生憐憫，除通報社會局及社福單位協助，所內員警及義警民防也發動募捐，昨晚由副所長翁建智、中路民防分隊長簡順清將物資及數千元元助金送到陳婦家中，助母子2人度過年關。

陳姓婦人怕吵到小兒子休息，獨自跑到公園偷哭，引來警方關心。記者陳俊智／翻攝
陳姓婦人怕吵到小兒子休息，獨自跑到公園偷哭，引來警方關心。記者陳俊智／翻攝
陳姓婦人怕吵到小兒子休息，獨自跑到公園偷哭，引來警方關心。記者陳俊智／翻攝
陳姓婦人怕吵到小兒子休息，獨自跑到公園偷哭，引來警方關心。記者陳俊智／翻攝

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