病痛拖垮一家三口年關難過 七旬婦躲公園偷哭

桃園一名陳姓7旬婦人因中風不良於行，大兒子又意外受傷變成植物人多年，家中經濟重擔全落在做水電工的小兒子身上，而為了供大兒子的住院費，母子2人只能住在5、6坪大小的套房。年關將近，陳婦夜裡想到大兒子處境和自己身體狀況，自覺拖累小兒子，心中一陣酸楚，但又怕吵到小兒子休息，只好躲到附近公園偷哭；桃園警方獲悉此事，也心生憐憫之情，除了集資助婦人暫度難關，也轉介社福單位幫忙。

桃園警方指出，中路派出所昨天凌晨接獲民眾報案，指轄內忠孝公園隱約聽到哭聲，恐有意外或不幸事件。員警前往了解，發現陳婦獨自坐在公園哭泣，但她不願透露原因，頻頻說道「你們走啦、你們走啦」等語，直到支援女警到場，經過一番溝通，她才願意吐露心聲。

陳婦小兒子接獲警方通知到公園接母親，得知母親為家境煩惱，也忍不住嘆氣，但日子還是要過，最後僅輕拍母親說道「我們回家吧」。