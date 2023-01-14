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高雄婦匯款86萬想當果園小農 工程估價單露餡險被詐　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄侯姓婦人退休賦閒在家，接獲自稱工程公司主管來電，遊說她投資果園，有農活做，生活才不無聊，侯婦心動下，依約前往超商領工程估價單到郵局匯款，幸行員發現估價單不單純報案，警方勸阻該帳戶被列警示，侯才警覺險落入詐騙圈套。

三民二警分局陽明派出所警員黃鈺程、李淯銘，11日上午10時許，擔服巡邏勤務時，接獲民狀路郵局人員通報，指有婦人欲匯款86萬元，疑遭詐騙，請求警方派員了解關切。

警方到場後，64歲侯姓婦人告知，退休後，在家中接到自稱工程公司總經理來電，詢問是否有興趣投資果園，果園裡有專業農夫種植，不但可以賺錢，也可讓退休生活增添興趣，一番遊說下，讓侯婦心動。

侯後來依對方指示，到超商領取傳真估價單及匯款方式，再前往郵局匯款。郵局行員發現，該帳戶短期內進出金額龐大，相當異常，疑為詐騙帳戶。

警方當場勸阻侯婦匯款的帳戶已有被害人受騙，是詐騙陷阱，且投資果園，怎會拿工程估價單佐證，都是騙人伎倆，侯婦才聽進警方的話，警方當場協助她將對方聯絡資訊加以封鎖刪除，以杜絕詐騙成員再找上門。

三民二警分局警方勸阻侯姓婦人匯款的帳戶已有被害人受騙，是詐騙陷阱。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方勸阻侯姓婦人匯款的帳戶已有被害人受騙，是詐騙陷阱。記者石秀華／翻攝
高雄侯姓婦人退休賦閒在家，被詐諞集團遊說投資果園當農夫，匯款86萬時，遭郵局行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄侯姓婦人退休賦閒在家，被詐諞集團遊說投資果園當農夫，匯款86萬時，遭郵局行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝

詐騙 郵局 超商

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