影／疑不滿小黃未禮讓 騎士當街打人遭警逮

機車騎士王姓男子疑不滿計程車司機吳姓男子未禮讓發生行車糾紛，王男涉嫌當街揮拳毆打被警方依現行犯逮捕，因王男也對吳男提告，由於雙方互提傷害告訴，警詢後今天依法將二人依法送辦。

汐止警方昨晚6時許獲報，汐止區新台五路二段東亞貨櫃對面發生行車糾紛，員警到場時，看見機車騎士王男（33歲）正揮拳攻擊計程車司機吳姓男子（69歲）臉部，當場依現行犯逮捕王男，並協助叫救護車將吳男送往汐止國泰醫院就醫。