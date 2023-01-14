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影／疑不滿小黃未禮讓 騎士當街打人遭警逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

機車騎士王姓男子疑不滿計程車司機吳姓男子未禮讓發生行車糾紛，王男涉嫌當街揮拳毆打被警方依現行犯逮捕，因王男也對吳男提告，由於雙方互提傷害告訴，警詢後今天依法將二人依法送辦。

汐止警方昨晚6時許獲報，汐止區新台五路二段東亞貨櫃對面發生行車糾紛，員警到場時，看見機車騎士王男（33歲）正揮拳攻擊計程車司機吳姓男子（69歲）臉部，當場依現行犯逮捕王男，並協助叫救護車將吳男送往汐止國泰醫院就醫。

據了解，王男疑因不滿駕駛計程車的吳男涉嫌逼車，王趁雙方停等紅燈時上前敲擊車窗欲與王男理論，因雙方都在氣頭上，一言不合進而發生肢體衝突。因雙方互提傷害告訴，警方依規定受理後將二人依傷害罪嫌送辦。

機車騎士王姓男子疑不滿計程車司機吳姓男子未禮讓發生行車糾紛，王男涉嫌當街揮拳毆打被警方依現行犯逮捕。圖／資淺媒體人阿媒提供
機車騎士王姓男子疑不滿計程車司機吳姓男子未禮讓發生行車糾紛，王男涉嫌當街揮拳毆打被警方依現行犯逮捕。圖／資淺媒體人阿媒提供
機車騎士王姓男子疑不滿計程車司機吳姓男子未禮讓發生行車糾紛，王男涉嫌當街揮拳毆打被警方依現行犯逮捕。圖／資淺媒體人阿媒提供
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機車騎士王姓男子疑不滿計程車司機吳姓男子未禮讓發生行車糾紛，王男涉嫌當街揮拳毆打被警方依現行犯逮捕。圖／資淺媒體人阿媒提供
機車騎士王姓男子疑不滿計程車司機吳姓男子未禮讓發生行車糾紛，王男涉嫌當街揮拳毆打被警方依現行犯逮捕。圖／資淺媒體人阿媒提供

計程車 汐止 機車騎士

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