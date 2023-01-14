快訊

大甲鎮瀾宮今年除夕恢復搶頭香！前3名信徒可抱回不同尺寸「金媽祖」

黨內逼宮悶燒、在野黨火上加油 蔡蘇體制崩盤綠內亂加劇

學測英文解答出爐！植物肉入題、作文好下手 「考題佛系」有鑑別度

用熱水器慎防一氧化碳中毒 北市近3年釀1死21傷

中央社／ 台北14日電

北市消防局今天表示，氣溫下降，民眾使用瓦斯熱水器及電暖器具時應注意室內保持通風及用電安全，北市近3年有8起因燃氣熱水器造成一氧化碳中毒案例，造成1死21傷。

氣象專家吳德榮今天指出，下午鋒面接近，中部以北偶有短暫雨；明天強冷空氣南下，愈晚愈冷，16至18日台北低溫約攝氏12度，北部部分地區可降至8度；預估偏冷的天氣持續至初二（1月23日）。

台北市消防局發布新聞資料表示，氣溫變化大，有慢性疾病的民眾應注意隨時保暖等，若發現家人忽然手腳無力、臉部表情不對稱及口齒不清、胸痛（悶）、呼吸困難等症狀，可能是中風或心肌梗塞跡象，可撥119尋求協助。

消防局指出，氣溫下降，民眾會使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內保持通風及用電安全，台北市近3年有8起因燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒案例，造成1死21傷。

有關一氧化碳中毒案件，消防局分析都是燃氣熱水器使用不當，民眾會因天氣寒冷，緊閉門窗，導致通風不良，造成意外發生。

消防局表示，使用燃氣熱水器，要保持環境通風，避免陽台加裝窗戶、紗窗不潔及晾曬大量衣物等，並注意定期檢修或汰換，若發現有水溫不穩等狀況，應找有證照業者處理。

安裝熱水器，消防局指出，地點若在通風不良地點，應安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；通風良好或屋外，可安裝屋外或開放型燃氣熱水器。安裝時，除要找有證照技術人員，熱水器機身應貼有施工標籤及填寫施工登錄卡。

一氧化碳中毒 北市

延伸閱讀

北市建案 北投、士林強漲

機器異常卻判定合格 台南消防局重罰業者10萬元

議員質疑路平專案未含10危險路段 北市：滾動修正

彰化縣入冬多起住宅工廠電線走火 消防局教「先摸先知」

相關新聞

驚！台中查獲39噸過期巴沙魚 全數封存、法辦

台中市衛生局獲報，西區某連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚(鯰魚)，昨聯合南投、彰化縣衛生局查獲過期的巴沙魚約39公噸、芙蓉魚5...

病痛拖垮一家三口年關難過 七旬婦躲公園偷哭

桃園一名陳姓7旬婦人因中風不良於行，大兒子又意外受傷變成植物人多年，家中經濟重擔全落在做水電工的小兒子身上，而為了供大兒...

阿兵哥疫情居隔後逾假不回營 竟稱要陪孕妻

陸軍化生放核訓練中心士兵林姓男子在新兵訓練期間，先是請假離營，後又新冠疫情擴散，篩檢出陽性反應，居家隔離14天，但收假日...

影／馬路最美風景 公車拋錨 土城5員警與民眾合力推

新北市一輛公車昨天在下班交通尖鋒時段，疑似漏油拋錨卡在土城區金城路3段大馬路上，執行交管員警與民眾合力推車，排除路障，路...

高雄婦匯款86萬想當果園小農 工程估價單露餡險被詐　

高雄侯姓婦人退休賦閒在家，接獲自稱工程公司主管來電，遊說她投資果園，有農活做，生活才不無聊，侯婦心動下，依約前往超商領工...

影／疑不滿小黃未禮讓 騎士當街打人遭警逮

機車騎士王姓男子疑不滿計程車司機吳姓男子未禮讓發生行車糾紛，王男涉嫌當街揮拳毆打被警方依現行犯逮捕，因王男也對吳男提告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。