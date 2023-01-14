用熱水器慎防一氧化碳中毒 北市近3年釀1死21傷

台北市消防局今天表示，氣溫下降，民眾使用瓦斯熱水器及電暖器具時應注意室內保持通風及用電安全，北市近3年有8起因燃氣熱水器造成一氧化碳中毒案例，造成1死21傷。

氣象專家吳德榮今天指出，下午鋒面接近，中部以北偶有短暫雨；明天強冷空氣南下，愈晚愈冷，16至18日台北低溫約攝氏12度，北部部分地區可降至8度；預估偏冷的天氣持續至初二（1月23日）。

台北市消防局發布新聞資料表示，氣溫變化大，有慢性疾病的民眾應注意隨時保暖等，若發現家人忽然手腳無力、臉部表情不對稱及口齒不清、胸痛（悶）、呼吸困難等症狀，可能是中風或心肌梗塞跡象，可撥119尋求協助。

消防局指出，氣溫下降，民眾會使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內保持通風及用電安全，台北市近3年有8起因燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒案例，造成1死21傷。

有關一氧化碳中毒案件，消防局分析都是燃氣熱水器使用不當，民眾會因天氣寒冷，緊閉門窗，導致通風不良，造成意外發生。

消防局表示，使用燃氣熱水器，要保持環境通風，避免陽台加裝窗戶、紗窗不潔及晾曬大量衣物等，並注意定期檢修或汰換，若發現有水溫不穩等狀況，應找有證照業者處理。

安裝熱水器，消防局指出，地點若在通風不良地點，應安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；通風良好或屋外，可安裝屋外或開放型燃氣熱水器。安裝時，除要找有證照技術人員，熱水器機身應貼有施工標籤及填寫施工登錄卡。