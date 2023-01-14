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影／買手機想分期付談不成 男「買變搶」挨告被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市江姓男子，日前向詹男購買iphone13 Pro 128G手機及相關配件，雙方約在樹林區大雅路交易。江男開車抵達，不久詹男尾後到達，旋即坐上江男車內交易，過程中，江男要分期付款不成，竟強搶詹男手機，兩人拉扯間，配件掉在車內，詹男搶回打開車門逃離報警。當晚警方循線逮人，依妨害自由、搶奪等罪移送法辦。

經調查，江姓男子（26歲）去年（2022年）12月31日，他看到詹男在網路上貼文，要販賣一支iphone13 Pro 128G手機、手機外殼4片及保護殼1片等物（共2萬5千元），江男立即與詹男聯繫，雙方約在當日中午12時30分左右，於新北市樹林區大雅路上面交。

當日江男依約開著一輛白色汽車抵達，不久詹男拎著一只皮紙袋（內有手機及配件）趕抵，由於當天降雨，江男打開車窗示意詹男上車交易，沒想到詹男一上車，江男便開口要求「可以分期購買嗎？」

詹男一聽當場回絕，不料，江男竟將門上鎖，旋即動手強搶紙袋。過程中，紙袋破裂手機外殼4片及保護殼1片掉在車內，詹男順勢搶回手機，趕緊打開車門向友求救，並於當天下午5時30分左右報警協助。

警方獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定江男身分，於當天晚上8時40分，循線在板橋區金華街江男住處逮人，並在其屋內搜出4片手機外殼及1片保護殼，一併帶回偵辦。

偵詢時，江男否認強搶，辯稱是雙方拉扯時，詹男不慎將4片手機外殼及1片保護殼掉在車內，但被害詹男指證歷歷，警詢後仍依妨害自由、搶奪等罪嫌，將江男移送法辦。

新北市江姓男子開這輛白色汽車犯案。記者曾伯愷／翻攝
新北市江姓男子開這輛白色汽車犯案。記者曾伯愷／翻攝
新北市江姓男子，用分期買手機不成直接用搶，賣家報警逮人，依妨害自由、搶奪等罪移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市江姓男子，用分期買手機不成直接用搶，賣家報警逮人，依妨害自由、搶奪等罪移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市江姓男子，用分期買手機不成直接用搶，賣家報警逮人，依妨害自由、搶奪等罪移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市江姓男子，用分期買手機不成直接用搶，賣家報警逮人，依妨害自由、搶奪等罪移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市江姓男子，用分期買手機不成直接用搶，賣家報警逮人，依妨害自由、搶奪等罪移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市江姓男子，用分期買手機不成直接用搶，賣家報警逮人，依妨害自由、搶奪等罪移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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