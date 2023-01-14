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爐火烹調釀災高居第一 「人離火熄、湯不滿」口訣保平安

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

舊曆年節將屆，台南市消防局統計，近3年過年期間建築物34件火災案件中，起火原因前3位依序為爐火烹調13件(38％)、敬神祭祖11件(32％)及電氣因素7件(21％)。消防局提醒，爐火烹調不慎引起火災占台南過年期間火災案起火原因第1名，民眾多留心防範，可以安心過好年。

消防局建議，「爐火烹調」火災預防：

1、人要離開廚房時，請確實關閉爐火。

2、鍋內湯不要裝太滿，以免溢出熄滅爐火，造成瓦斯外洩，引起火災。

3、爐火附近不可放置可燃物，以免遭爐火或空燒、高溫引燃。

4、排油煙機應適時清理，避免累積大量油垢，造成爐火引燃、竄燒。

消防局表示，民眾只要多加留心，必能預防爐火烹調不慎所造成的火災案件，而一般住宅請裝設住宅用火災警報器，及早獲知火災發生，及早進行初期滅火或選擇避難逃生，保障市民生命財產，在享受過年氣氛同時，亦能安心歡度佳節。

消防局長李明峯也提供「人離火熄」及「湯不滿」口訣，建議營業場所廚房排油煙機裝設簡易自動滅火設備，防範爐火烹調引起火災。

台南市消防局提醒，爐火烹調不慎引起火災占台南過年期間火災案起火原因第1名，民眾多留心防範，可以安心過好年。圖／讀者提供
台南市消防局提醒，爐火烹調不慎引起火災占台南過年期間火災案起火原因第1名，民眾多留心防範，可以安心過好年。圖／讀者提供
消防局長李明峯也提供「人離火熄」及「湯不滿」口訣，建議營業場所廚房排油煙機裝設簡易自動滅火設備，防範爐火烹調引起火災。圖／讀者提供
消防局長李明峯也提供「人離火熄」及「湯不滿」口訣，建議營業場所廚房排油煙機裝設簡易自動滅火設備，防範爐火烹調引起火災。圖／讀者提供

火災 廚房 台南

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