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春節將屆高市臨檢特種場所 要業者自主安全管理
春節來臨，高雄市警局執行「加強重要節日安全維護工作」，昨天深夜到今天凌晨，動員各分局500多名警力，同步臨檢舞廳、酒店等易滋事場所。高雄市副市長史哲表示，要求特定行業業者，須加強自主安全管理、主動通報，共負維護治安之責。
高雄市警局在昨天深夜至今天凌晨2時，動員17個分局566名警力，同步對各分局轄區易滋事場所，執行擴大臨檢及路檢，史哲也對員警表達慰勞之意。
警方在這夜共查獲酒駕9件9人，其中3人酒測超標涉公共危險罪嫌移送法辦。另查獲5名通緝犯、2件毒品案、1件竊盜案、1件賭博，並尋獲失協尋失蹤人口1人。
高雄市警察局表示，整體分析高雄市治安狀況，依去年度治安指標，犯罪發生數與110年度比較，全般刑案下降4.12％、詐欺案件下降5.07％、暴力犯罪下降25.49％、重大犯罪下降26.42％、槍擊案件下降28.57％，且聚眾鬥毆等重大受矚目案件均迅速拘捕犯嫌到案，在六都當中皆屬績優表現。
警方表示，春節連假將屆，各家金融機構勢將出現民眾大排長龍提領現金、換鈔，交通要道、熱門景點、旅運車站等處也將湧現人、車潮，警方也將全力維持交通順暢，讓民眾安心過好年。
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