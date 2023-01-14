快訊

春節前再現「鮭魚之亂」？電影院慶滿月 姓名有「這字」免費看電影一整年

春節出國潮 機場接送預約爆滿 專家提醒顧好刷卡權益

「流水席新娘」再發3聲明 想開記者會告男方全家騙婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節將屆高市臨檢特種場所 要業者自主安全管理

聯合報／ 記者林保光／即時報導

春節來臨，高雄市警局執行「加強重要節日安全維護工作」，昨天深夜到今天凌晨，動員各分局500多名警力，同步臨檢舞廳、酒店等易滋事場所。高雄市副市長史哲表示，要求特定行業業者，須加強自主安全管理、主動通報，共負維護治安之責。

高雄市警局在昨天深夜至今天凌晨2時，動員17個分局566名警力，同步對各分局轄區易滋事場所，執行擴大臨檢及路檢，史哲也對員警表達慰勞之意。

警方在這夜共查獲酒駕9件9人，其中3人酒測超標涉公共危險罪嫌移送法辦。另查獲5名通緝犯、2件毒品案、1件竊盜案、1件賭博，並尋獲失協尋失蹤人口1人。

高雄市警察局表示，整體分析高雄市治安狀況，依去年度治安指標，犯罪發生數與110年度比較，全般刑案下降4.12％、詐欺案件下降5.07％、暴力犯罪下降25.49％、重大犯罪下降26.42％、槍擊案件下降28.57％，且聚眾鬥毆等重大受矚目案件均迅速拘捕犯嫌到案，在六都當中皆屬績優表現。

警方表示，春節連假將屆，各家金融機構勢將出現民眾大排長龍提領現金、換鈔，交通要道、熱門景點、旅運車站等處也將湧現人、車潮，警方也將全力維持交通順暢，讓民眾安心過好年。

高雄市警方今天凌晨臨檢舞廳、酒店等場所。圖／讀者提供
高雄市警方今天凌晨臨檢舞廳、酒店等場所。圖／讀者提供
高雄市警方今天凌晨臨檢舞廳、酒店等場所。圖／讀者提供
高雄市警方今天凌晨臨檢舞廳、酒店等場所。圖／讀者提供

高雄市 臨檢 史哲

延伸閱讀

影／上任後首度視察批發市場 蔣萬安：春節供貨無虞

春節不打烊 中市關懷中心諮詢服務持續守護民眾

高雄內惟藝術中心打造美學新體驗 65聲道裝置展亞洲首獻

警政署發布高階人事 高市警局要職懸缺終於補實

相關新聞

新北三重寢具工廠凌晨大火 百坪廠房付之一炬 幸無傷亡

新北市三重區光復路二段一間寢具工廠今天凌晨零時許發生火警，新北市消防局出動大批人力滅火，火勢一個小時後控制，所幸現場沒有...

爐火烹調釀災高居第一 「人離火熄、湯不滿」口訣保平安

舊曆年節將屆，台南市消防局統計，近3年過年期間建築物34件火災案件中，起火原因前3位依序為爐火烹調13件(38％)、敬神...

火燒防疫旅館稱壓力大 隔離竟還邊吸毒釀情緒不穩

盧姓男子前年從土耳其返台入住台中1間3星級防疫旅館，隔離時情緒不穩竟在房內燒衣服、衛生紙釀火災，一審被依放火罪判1年，盧...

春節將屆高市臨檢特種場所 要業者自主安全管理

春節來臨，高雄市警局執行「加強重要節日安全維護工作」，昨天深夜到今天凌晨，動員各分局500多名警力，同步臨檢舞廳、酒店等易滋事場所。高雄市副市長史哲表示，要求特定行業業者，須加強自主安全管理、主動通報，共負維護治安之責。

趕到車禍場救援卻不見傷者 原來遭撞飛落夾縫間

嘉義市消防局昨天接獲車禍受傷救護勤務，救護車趕到只看到事故車輛卻不見傷者，救護人員循著哀號聲尋找，在路旁貨車與桂花樹叢夾...

台南關廟連棟平房深夜火警 1住戶逃出火場送醫

台南關廟區東興路巷弄內一棟連棟平房，今天凌晨2時21分傳出火警，消防局出動大批人車前往，抵達現場後發現黑夜中火勢猛烈，迅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。