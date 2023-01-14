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趕到車禍場救援卻不見傷者 原來遭撞飛落夾縫間

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市消防局昨天接獲車禍受傷救護勤務，救護車趕到只看到事故車輛卻不見傷者，救護人員循著哀號聲尋找，在路旁貨車與桂花樹叢夾縫處看到傷者，原來發生衝撞瞬間掉落在夾縫中，緊急將傷者送醫，相關肇事原因由警方調查處理中。

市消防局表示，昨天下午1時41分接獲報案，四維路附近路口發生車禍案件，立即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往；但救護人員抵達現場時，看到現場機車零件散落一地，汽車車牌撞斷噴飛在引擎蓋上，機車倒路旁，卻沒看到傷患，突然路旁貨車與桂花樹間傳出痛苦哀號聲，救護人員回頭一看是名女性傷患表情痛苦坐在夾縫中，立即上前協助。

傷者表示，騎機車外送飲料途中，突然與左側一部向右轉出的汽車發生擦撞，人因而飛出機車摔落樹旁縫隙，機車則滑行撞及路口反光鏡後停止，所幸後方並無立即來車，才沒有發生二次車禍。

經救護人員評估，患者肢體多處擦傷、腹部擦傷且疼痛、右腳趾疼痛，左手疼痛無法舉起，頸椎及神經學檢查無明顯異常、OCC正常，給予長背板清洗傷口、包紮止血及心理支持，隨即將傷者送往醫院診治。

市消防局提醒民眾，駕駛汽、機車應保持防衛駕駛觀念，並隨時注意前面路況及後面來車，並預留煞車反映距離，並減速慢行才能確保自身及他人生命財產安全，多一分注意，就多一分保障，少一分傷害。

緊急將傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
緊急將傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員在貨車與桂花樹叢夾縫找到傷者。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員在貨車與桂花樹叢夾縫找到傷者。記者李宗祐／翻攝
機車倒在路旁，傷者竟掉到貨車與桂花樹叢夾縫。記者李宗祐／翻攝
機車倒在路旁，傷者竟掉到貨車與桂花樹叢夾縫。記者李宗祐／翻攝
路口發生車禍，一度找不到傷者。記者李宗祐／翻攝
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車禍 救護車

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