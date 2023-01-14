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新北三重寢具工廠凌晨大火 百坪廠房付之一炬 幸無傷亡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區光復路二段一間寢具工廠今天凌晨零時許發生火警，新北市消防局出動大批人力滅火，火勢一個小時後控制，所幸現場沒有人員傷亡，初估燃燒面積約145坪，確切起火原因有待火調人員調查釐清。

據了解，今天凌晨零時許，位於新北市三重區光復路二段45號之3的寢具工廠開始竄出火煙。新北市消防局獲報，出動消防、義消190人、各式搶救車輛88輛趕抵現場灌救。

由於整個廠房一樓存放大量布料，火勢瞬間竄燒，一、二樓廠房已成一片火海。火勢於凌晨1時14分控制，經殘火處理，初估燃燒面積約145坪，所幸現場沒有延燒、沒有人員傷亡，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

新北市三重區光復路二段一間寢具工廠今天凌晨零時許發生火警，新北市消防局出動大批人力滅火，火勢一個小時後控制，所幸現場沒有人員傷亡，初估燃燒面積約145坪，確切起火原因有待火調人員調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光復路二段一間寢具工廠今天凌晨零時許發生火警，新北市消防局出動大批人力滅火，火勢一個小時後控制，所幸現場沒有人員傷亡，初估燃燒面積約145坪，確切起火原因有待火調人員調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光復路二段一間寢具工廠今天凌晨零時許發生火警，新北市消防局出動大批人力滅火，火勢一個小時後控制，所幸現場沒有人員傷亡，初估燃燒面積約145坪，確切起火原因有待火調人員調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光復路二段一間寢具工廠今天凌晨零時許發生火警，新北市消防局出動大批人力滅火，火勢一個小時後控制，所幸現場沒有人員傷亡，初估燃燒面積約145坪，確切起火原因有待火調人員調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
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新北市三重區光復路二段一間寢具工廠今天凌晨零時許發生火警，新北市消防局出動大批人力滅火，火勢一個小時後控制，所幸現場沒有人員傷亡，初估燃燒面積約145坪，確切起火原因有待火調人員調查釐清。記者曾伯愷／翻攝

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