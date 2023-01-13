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29歲警罹癌生前申請免服深夜勤遭拒？ 清水警分局說話了

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

臉書社團「靠北police」有發文指，蔡姓警員因罹癌申請免服深夜勤，但分局未獲准，蔡員本月10日驟逝，得年29歲，警察示意圖，非新聞事件人物。記者蘇健忠／攝影
臉書社團「靠北police」有發文指，蔡姓警員因罹癌申請免服深夜勤，但分局未獲准，蔡員本月10日驟逝，得年29歲，警察示意圖，非新聞事件人物。記者蘇健忠／攝影

臉書社團「靠北police」發文指，蔡姓警員從彰化請調至台中市警局清水分局沙鹿所服勤，因罹癌申請免服深夜勤，但分局未獲准，蔡員本月10日驟逝，得年29歲，發文一出，引發外界撻伐。清水警分局今晚澄清，「絕無此事」，蔡員服勤時段均無輪服深夜勤務，分局主動協助申請長期病假，與外界所指有所出入。

發文者指出，蔡員在醫院檢查出惡性腫瘤第二期，向清水分局申請免服深夜勤，但最後清水分局給他一份公文，「單位主管審酌其健康負荷程度，於工作公平性及落實控管機制下，適當調整勤務項目及工作內容，惟仍應擔(輪)服夜勤及深夜勤」，抨擊清水警分局冷血，也引發網友留言議論。

今晚8點多，清水警分局澄清指出，已故蔡姓警員前年10月25日從彰化縣警察局請調至台中市政府警察局後派任本分局。報到首日，經時任所長主動關心，蔡員表示，罹患惡性腫瘤治療中，詢其意見表示「服勤無礙」，所長為求慎重陳報分局做後續關懷及因應。

10月26日，蔡員申請免服深夜勤同時申請長期病假，分局27日收文，免服深夜勤部分於28日發文函復，另蔡員也於28日開始請長期病假。

蔡員是否因服深夜勤而致身體惡化？清水警分局強調，10月25報到當日並未編排蔡服勤，報到後即請蔡返家休息，而26日22時退勤、27日18時退勤，均無輪服深夜勤務，與外界所言有所出入。

分局得知蔡員病情轉趨嚴重，即主動協助先行申請長期病假239天，讓他安心治療，去年6月24日在病假期間，依其意願以「特困」方式，協助請調至眷居地市警局第五分局。

臉書社團「靠北police」有發文指，蔡姓警員因罹癌申請免服深夜勤，但分局未獲准，蔡員本月10日驟逝，得年29歲，發文一出，引發外界撻伐。清水警分局今晚澄清，「絕無此事」。圖／翻攝自臉書社團「靠北police」
臉書社團「靠北police」有發文指，蔡姓警員因罹癌申請免服深夜勤，但分局未獲准，蔡員本月10日驟逝，得年29歲，發文一出，引發外界撻伐。清水警分局今晚澄清，「絕無此事」。圖／翻攝自臉書社團「靠北police」

警察 腫瘤

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