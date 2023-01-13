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他撿到80年前珍貴二戰底片 洗出畫面直呼撿到寶：真的有「激烈混戰畫面」

影／扮豬頭搶銀行 板橋警防搶演練超逼真

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋警分局今與板橋區農會合作共同舉辦防搶演練，二名員警戴豬頭面具假扮歹徒槍搶銀行，演練過程超逼真。板橋警方表示，過年期間會加強轄內財物匯集處所巡守，全力維護治安，民眾有提領大額現金需求，可透過110、金融機構或直接向轄區派出所申請護鈔服務，確保財產安全。

「搶劫！通通趴下，不要動！」2名頭戴豬頭面具歹徒，手持槍械闖入板橋區農會，行員機警通報警方，警方迅速趕赴現場， 2名歹徒見事跡敗露，隨即騎車逃逸，警方發現後立即呼叫線上警網及利用科技設備迅速展開攔截圍捕，迅速在板橋區浮洲橋下將2名豬頭歹徒攔截逮捕，原來是板橋警分局結合轄內金融機構舉辦防搶演練，還有民眾誤以為是真的搶案。

警方呼籲年關將近，各財物匯集處所都有大量現金流通，容易成為歹徒覬覦目標，市民應避免錢財外露，看緊荷包作好預防措施。警方指出，歹徒易作案時段為營業開始、結束前後及午間用膳等時段，板橋警分局再次提醒各金融機構、金銀珠寶業等財物匯集處所，為防範強盜、搶奪、竊盜等治安意外事件發生。

新北市板橋警分局今與板橋區農會舉辦防搶演練，二名員警戴豬頭面具假扮歹徒槍搶銀行，演練過程超逼真。圖／警方提供
新北市板橋警分局今與板橋區農會舉辦防搶演練，二名員警戴豬頭面具假扮歹徒槍搶銀行，演練過程超逼真。圖／警方提供
新北市板橋警分局今與板橋區農會舉辦防搶演練，二名員警戴豬頭面具假扮歹徒槍搶銀行，演練過程超逼真。圖／警方提供
新北市板橋警分局今與板橋區農會舉辦防搶演練，二名員警戴豬頭面具假扮歹徒槍搶銀行，演練過程超逼真。圖／警方提供
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新北市板橋警分局今與板橋區農會舉辦防搶演練，二名員警戴豬頭面具假扮歹徒槍搶銀行，演練過程超逼真。圖／警方提供
新北市板橋警分局今與板橋區農會舉辦防搶演練，二名員警戴豬頭面具假扮歹徒槍搶銀行，演練過程超逼真。圖／警方提供

農會 搶銀行

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