影／扮豬頭搶銀行 板橋警防搶演練超逼真
新北市板橋警分局今與板橋區農會合作共同舉辦防搶演練，二名員警戴豬頭面具假扮歹徒槍搶銀行，演練過程超逼真。板橋警方表示，過年期間會加強轄內財物匯集處所巡守，全力維護治安，民眾有提領大額現金需求，可透過110、金融機構或直接向轄區派出所申請護鈔服務，確保財產安全。
「搶劫！通通趴下，不要動！」2名頭戴豬頭面具歹徒，手持槍械闖入板橋區農會，行員機警通報警方，警方迅速趕赴現場， 2名歹徒見事跡敗露，隨即騎車逃逸，警方發現後立即呼叫線上警網及利用科技設備迅速展開攔截圍捕，迅速在板橋區浮洲橋下將2名豬頭歹徒攔截逮捕，原來是板橋警分局結合轄內金融機構舉辦防搶演練，還有民眾誤以為是真的搶案。
警方呼籲年關將近，各財物匯集處所都有大量現金流通，容易成為歹徒覬覦目標，市民應避免錢財外露，看緊荷包作好預防措施。警方指出，歹徒易作案時段為營業開始、結束前後及午間用膳等時段，板橋警分局再次提醒各金融機構、金銀珠寶業等財物匯集處所，為防範強盜、搶奪、竊盜等治安意外事件發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言