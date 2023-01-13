快訊

他撿到80年前珍貴二戰底片 洗出畫面直呼撿到寶：真的有「激烈混戰畫面」

好天氣沒了！明起到春節有雨 低溫下探12度時間點曝光

豐原第一市場財神爺現蹤 警扮大頭娃娃宣導

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

年關將屆，警方加強重要節日安全維護工作，為宣導防竊、防搶、反詐騙的犯罪預防觀念，今豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導，並駐點「機動派出所」為民服務，親民可愛模樣，吸引民眾圍觀。

警方提醒，市場周邊車流量大，應避開尖峰時段，配合警方交通疏導管制措施，切勿違規停車或任意穿越道路，確保交通安全及順暢；春節期間，宵小易藉機混入人群中，購物時包向前貼身，注意旁人近距離接觸，以防錢物遭竊。

歲末尾牙餐會多，三五親友相聚小酌，飲酒請叫代駕，千萬不要酒後開車，行駛路口禮讓行人；在無人提款機提領現金時，謹防身邊陌生人；提領大額現金，警方亦有提供護鈔服務。

豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供
豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供
豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供
豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供
豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供
豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供
豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供
豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供
豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供
豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導。圖／豐原派出所提供

警察 詐騙

延伸閱讀

影／豐原慈濟宮百萬大獎擲筊祈福活動 最多聖筊將休旅車開回家

國四豐潭段14日6千人路跑 富陽路北上這時段禁止通行

豐原豪宅掛上百件女性內衣 女屋主：抗議工地噪音與汙染

豐原中央、惟美獅子會捐贈救災警備車 強化台中消防救災

相關新聞

影╱6百萬BMW掛牌才10天 車廠員工開回撞爛這下慘了

彰化縣員林市一名車廠王姓員工11日要將客人的BMW車子開回彰化市，卻在員埔路與員林大道五段路口失控撞上分隔島，王男輕傷自...

全球限量150輛台灣僅3輛 超跑行駛北宜公路突陷火海

一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，火勢由消防人員到場後撲滅，但全球...

影／扮豬頭搶銀行 板橋警防搶演練超逼真

新北市板橋警分局今與板橋區農會合作共同舉辦防搶演練，二名員警戴豬頭面具假扮歹徒槍搶銀行，演練過程超逼真。板橋警方表示，過...

台中中彰大橋30多歲男墜橋 漂流2公里命大被救起

台中一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，還好當時正值漲潮，男子被潮水帶到2公...

高雄婦資源回收隨手撿走冷氣凝管 屋主熱翻氣炸報警

高雄66歲王姓婦人，撿拾資源回收為生，日前推著推車經過鳳山區七聖街，見屋外有冷氣機凝管及散熱片，隨手搬到單車加掛推車上，...

台東警破電纜線竊盜集團 2竊嫌栽屆退小隊長手上

年關將近，台東大知本地區近來電纜線頻遭竊，警方成立專案小組展開「清源2.0專案行動」，鎖定陳姓及劉姓慣竊，昨晚2人再度犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。