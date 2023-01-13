豐原第一市場財神爺現蹤 警扮大頭娃娃宣導
年關將屆，警方加強重要節日安全維護工作，為宣導防竊、防搶、反詐騙的犯罪預防觀念，今豐原所員警穿上喜氣財神爺及警察大頭娃娃，由豐原派出所所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場宣導，並駐點「機動派出所」為民服務，親民可愛模樣，吸引民眾圍觀。
警方提醒，市場周邊車流量大，應避開尖峰時段，配合警方交通疏導管制措施，切勿違規停車或任意穿越道路，確保交通安全及順暢；春節期間，宵小易藉機混入人群中，購物時包向前貼身，注意旁人近距離接觸，以防錢物遭竊。
歲末尾牙餐會多，三五親友相聚小酌，飲酒請叫代駕，千萬不要酒後開車，行駛路口禮讓行人；在無人提款機提領現金時，謹防身邊陌生人；提領大額現金，警方亦有提供護鈔服務。
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