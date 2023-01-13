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台中中彰大橋30多歲男墜橋 漂流2公里命大被救起

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，還好當時正值漲潮，男子被潮水帶到2公里遠岸邊附近，有釣客發現男子蹤跡，和趕到的救難人員救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。

台中市消防局在今天下午2時許獲報，一名男子開車到台中與彰化交界的中彰大橋後，將轎車停在橋上，疑似跳下橋，墜落大肚溪，隨即同步通報彰化消防，前往搶救。

包括消防隊、義消等單位出動像皮艇，民間單位出動漁船，海巡署安檢所人員也加入協尋，約在下午3時許，尋獲該名男子，男子意識清楚，說「胸痛」，由台中市消防局協助送往光田醫院救治。

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一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午將轎車停在中彰大橋上，疑似跳橋，還好經台中市消隊局等救難人員搜救尋救起，揀回一命。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午將轎車停在中彰大橋上，疑似跳橋，還好經台中市消隊局等救難人員搜救尋救起，揀回一命。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝
一名30多歲男子今天下午疑似跳下中彰大橋，經台中市消隊局等救難人員出動橡皮艇搜尋，救起男子，男子意識清楚，送光田醫院救治。記者趙容萱／翻攝

台中市 彰化 海巡署

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