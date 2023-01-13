高雄婦資源回收隨手撿走冷氣凝管 屋主熱翻氣炸報警

高雄66歲王姓婦人，撿拾資源回收為生，日前推著推車經過鳳山區七聖街，見屋外有冷氣機凝管及散熱片，隨手搬到單車加掛推車上，謝姓男子因濾網失竊，不僅損失4000元，冷氣無法運轉工作熱翻，氣炸報警；王婦落網聲稱，以為沒人要，已拿去變賣。

鳳山警分局新甲派出所警方10日上午10時許，接獲謝姓男子報案，指稱將工程行的公司清洗好的冷氣凝管及散熱片零件放在七聖街的屋外，竟不翼而飛，濾網價值4000元，冷氣沒濾網，導致冷氣無法運轉，因高雄冬天還是很熱，偶而會吹吹冷氣，公司沒冷氣可吹會很熱，請求警方找出竊賊。

警方調閱相關監視器畫面後，發現一名婦人將冷氣零件直接搬上單車後方加掛的推車上直接載走，警方擴大調閱周圍監視器，查出是專門撿拾資源回收的王姓婦人涉案。