全球限量150輛台灣僅3輛 超跑行駛北宜公路突陷火海

一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，火勢由消防人員到場後撲滅，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀，僅剩車頭還看得清楚。至於起原因有待進一步鑑定調查釐清。

新北市消防局今天下午3時34分獲報，坪林區北宜公路46.9公里處發生火燒車意外，消防人車趕抵現場時，驚見一輛懸掛臨時車牌的藍寶堅尼超跑已陷入火海之中，立即佈線協助撲滅火勢。

超跑駕駛表示，車子開到半路突然覺得怪怪的，不久即發現車子引擎室開始冒煙，連忙將車停靠路邊，下車逃生同時打電話報警求救。