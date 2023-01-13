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全球限量150輛台灣僅3輛 超跑行駛北宜公路突陷火海

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，火勢由消防人員到場後撲滅，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀，僅剩車頭還看得清楚。至於起原因有待進一步鑑定調查釐清。

新北市消防局今天下午3時34分獲報，坪林區北宜公路46.9公里處發生火燒車意外，消防人車趕抵現場時，驚見一輛懸掛臨時車牌的藍寶堅尼超跑已陷入火海之中，立即佈線協助撲滅火勢。

超跑駕駛表示，車子開到半路突然覺得怪怪的，不久即發現車子引擎室開始冒煙，連忙將車停靠路邊，下車逃生同時打電話報警求救。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋呼籲，為維護行車安全，平時應做好車輛保養並準備車窗擊破器及滅火器，駕駛時應注意有無警示燈亮起，若不幸發生火災，應立即逃出，並打119報案，立即逃至車外待援，將災害損傷降至最低，避免遺憾再次發生。

一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝
一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝
一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝
一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝
一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝
一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝
一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝
一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝
一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝
一輛藍寶堅尼超跑今天下午行駛在新北市北宜公路，引擎室突然起火，車主將車停靠路邊順利逃生，但全球限量150台，台灣僅3台的超跑已燒毀。記者王長鼎／翻攝

北宜公路 藍寶堅尼

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