台東警破電纜線竊盜集團 2竊嫌栽屆退小隊長手上

年關將近，台東大知本地區近來電纜線頻遭竊，警方成立專案小組展開「清源2.0專案行動」，鎖定陳姓及劉姓慣竊，昨晚2人再度犯案，被埋伏的專案小組當場逮捕，起獲170公斤電纜線及犯案工具。訊後依加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

警方指出，大知本在發生多起電纜線失竊案後，專案小組研判應是轄區慣竊所為，經過查訪布建鎖定涉案車輛及有多次竊盜前科的陳姓及劉姓慣竊；專案小組經多日埋伏、跟監，昨晚10點多趁2人再次行竊時，當場將人逮捕，並查扣車輛。

專案小組打開廂型車後蓋，裝滿各式各樣以剪斷捆好的電纜線，還有作案工具一批，經秤重竊取的電纜線有170公斤，市價超過2萬元。隨後將2人帶回分局詢問，過程中嫌犯認出一名小隊長，還驚訝以為小隊長已經退休，豈料栽在小隊長手上。