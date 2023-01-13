3登山客爬劍龍稜迷路 瑞芳警消摸黑上山搜尋救下山
3名登山客昨天攀爬著名的新北市劍龍稜，因天色漸暗，卻無法找到下山道路，報警請求協助。瑞芳警、消自復興山登山口處集結後摸黑上山搜尋，找到迷途登山客，昨晚安全護送下山。
瑞芳警分局表示，近來由於受到疫情趨緩加上近日氣候回暖，民眾多往戶外跑。昨天傍晚5時40分，接獲報案3名登山客攀爬劍龍稜，因天色漸暗，卻無法找到下山道路，因此急忙報警，請求協助。
金瓜石所副所長駱勇丞、警員謝剴評前往協助，消防局也出動消防人員和義消多人，自復興山登山口處集結後摸黑上山搜尋，找到登山客余姓等3人，經檢視3人均未受傷，護送下山後，經短暫休息後自行離去。
瑞芳警分局表示，從事戶外活動時應衡量自身體能狀況，同行應有熟悉路況人員，妥適規畫適當路線，避免返程時摸黑尋路，造成自身安全危害狀況發生。
春節即將到來，瑞芳區公所今天結合瑞芳書道協會、瑞芳警分局、消防局、瑞芳老街文化觀光推展協會在瑞芳區民廣場舉辦揮毫送春聯活動。瑞芳警分局設置預防犯罪宣導攤位，現場十分熱鬧。
瑞芳警分局長謝龍富表示，採辦年貨時要注意貼身財物和皮包，避免竊賊利用人潮擁擠或民眾選購產品分心時，趁機行竊。如果民眾有提領大筆現金的需求，可洽詢派出所申請免費護鈔服務。
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