印尼籍女博士生騎單車迷航 模範警撂英文繪地圖當指南

高雄一名攻讀高雄醫學大學護理系博士班的印尼籍女子瑪麗安，日前騎微笑單車行經三民區九如一路，因手機導航失靈迷途，巧遇去年曾當選高雄好人好事的模範警察警員呂宗育，呂警以英文及手繪地圖解說當指南，讓瑪麗安秒懂方向，順利返校。

警方指出，26歲的印尼籍女子瑪麗安，來台就讀高雄醫學大學護理系博士班，10日晚間，瑪麗安騎著微笑單車外出購物，因手機導航失靈，在三民區九如一路和大順三路口迷路。

瑪麗安不知所措之際，見三民二警分局覺民派出所警員呂宗育站在路口執勤，趨前尋求協助，瑪莉安告知呂警，印象中就讀的高醫大學旁有一間很大間的警察局，呂警當下研判是三民一警分局十全路派出所，於是先以英文解說騎車方向。

呂警隨後又手繪地圖方向，加強瑪麗安的路徑印象，詳細的路線指南，讓瑪麗安感動地直道謝，順利返回學校。