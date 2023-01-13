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印尼籍女博士生騎單車迷航 模範警撂英文繪地圖當指南

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名攻讀高雄醫學大學護理系博士班的印尼籍女子瑪麗安，日前騎微笑單車行經三民區九如一路，因手機導航失靈迷途，巧遇去年曾當選高雄好人好事的模範警察警員呂宗育，呂警以英文及手繪地圖解說當指南，讓瑪麗安秒懂方向，順利返校。

警方指出，26歲的印尼籍女子瑪麗安，來台就讀高雄醫學大學護理系博士班，10日晚間，瑪麗安騎著微笑單車外出購物，因手機導航失靈，在三民區九如一路和大順三路口迷路。

瑪麗安不知所措之際，見三民二警分局覺民派出所警員呂宗育站在路口執勤，趨前尋求協助，瑪莉安告知呂警，印象中就讀的高醫大學旁有一間很大間的警察局，呂警當下研判是三民一警分局十全路派出所，於是先以英文解說騎車方向。

呂警隨後又手繪地圖方向，加強瑪麗安的路徑印象，詳細的路線指南，讓瑪麗安感動地直道謝，順利返回學校。

警專30期畢業，今年30歲的呂宗育，從警逾9年，2020年調回高雄家鄉服務，值勤期間，曾為困苦民眾募集愛心物資，轉介安置迷途老人及輔導中輟失學少年，經三民二分局舉薦推報，榮獲去年高雄市好人好事代表，是獲獎人中唯一具警察身分者。

高雄醫學大學護理系博士班的印尼籍女子瑪麗安，騎微笑單車返校迷途，三民二警分局覺民派出所警員呂宗育，手繪地圖當道路指南，協助她順利返校。記者石秀華／翻攝
高雄醫學大學護理系博士班的印尼籍女子瑪麗安，騎微笑單車返校迷途，三民二警分局覺民派出所警員呂宗育，手繪地圖當道路指南，協助她順利返校。記者石秀華／翻攝
高雄醫學大學護理系博士班的印尼籍女子瑪麗安，騎微笑單車行經三民區九如一路，因手機導航失靈迷途，警員呂宗育以英文解說加手繪地圖解危。記者石秀華／翻攝
高雄醫學大學護理系博士班的印尼籍女子瑪麗安，騎微笑單車行經三民區九如一路，因手機導航失靈迷途，警員呂宗育以英文解說加手繪地圖解危。記者石秀華／翻攝
三民二警分局覺民派出所警員呂宗育，去年榮獲高雄市好人好事代表，是獲獎人中唯一具警察身分者。圖／三民二警分局提供
三民二警分局覺民派出所警員呂宗育，去年榮獲高雄市好人好事代表，是獲獎人中唯一具警察身分者。圖／三民二警分局提供
高雄醫學大學護理系博士班的印尼籍女子瑪麗安，騎微笑單車行經三民區九如一路，因手機導航失靈迷途，三民二警分局警員呂宗育以英文解說加手繪地圖，協助她順利返校。記者石秀華／翻攝
高雄醫學大學護理系博士班的印尼籍女子瑪麗安，騎微笑單車行經三民區九如一路，因手機導航失靈迷途，三民二警分局警員呂宗育以英文解說加手繪地圖，協助她順利返校。記者石秀華／翻攝

警察 單車 印尼

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