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貨車駕駛違停機慢車道下車尿尿 後方機車騎士撞上身亡
一名陳姓男子昨天晚間駕車路過台9線250.7公里花蓮瑞穗路段，因尿急，將車違規停在機慢車道上就下車尿尿，同向後方鄒姓機車騎士未注意，撞上車尾，傷重倒地送醫不治。陳男酒測值為零，警詢後被依過失致死罪嫌送辦。
瑞穗消防分隊昨晚9時許接獲通報，指台9線250.7公里處發生車禍事故，立刻趕到現場救護，發現機車騎士頭、臉部重傷，沒有意識，失去呼吸心跳，經給予腎上腺素、施以心肺復甦術並緊急送往台北榮總鳳林分院急救，仍因傷重宣告不治。
鳳林警方調查發現，當時57歲陳姓男子由南往北行駛，行經該路段時，將小貨車違規暫停機慢車道上，32歲鄒姓機車騎士未注意，撞擊小貨車左後車尾，機車嚴重損毀，人也重傷送醫不治。陳姓男子表示，當時因尿急才會停車尿尿。
警方初步調查，雙方都有合格駕照，陳姓肇事駕駛酒測值為零，警詢後依涉嫌過失致死送辦。警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。
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