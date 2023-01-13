新店警執勤遭男子割破臉「血流如注」侯友宜、議長關心慰問
新北市新店警分局碧潭派出所昨天接獲新店區公所報案表示徐姓男子在公所內叫囂擾亂，轄區碧潭所員警獲報後立即派遣現場警網趕赴現場處理。處理過程中楊姓員警突然遭到徐男涉嫌持折疊刀劃破臉頰，當場血流如注，被緊急送往新店耕莘醫院救治，經診治縫合約8公分刀傷，現狀況穩定已於醫院休養中。新北市長侯友宜得知訊息，馬上電話聯繫耕莘醫院林恒毅院長，由整形外科主任醫師來協助復原及後續診治。
今天上午10時許，新北市議會議長蔣根煌指派議會公關室主任陳昌義，由新店分局長余昭俊陪同至醫院致贈慰問金，表彰員警的辛勞。
新店警分局長余昭俊表示，楊員臉部傷勢目前已經縫合，在病房住院休養無大礙；有關後續診療及相關事宜，分局皆會主動協助，讓楊員能夠安心養傷。
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