台南消防因應春節遊客潮 在博物館飯店辦自主防災演練
台南消防第五大隊因應春節將有大量遊客湧入台南，連日在奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理企業自主防災演練，提升場所救災設備熟悉程度，及救災戰術運用整合。
第五大隊今天在歸仁區的徠歸仁飯店辦消防搶救、企業初期自主應變演練，因應春節期間大量遊客入住，遭遇火災發生時的相關緊急應變措施，演練除了要求消防人員戰技訓練，更加強內部員工災時應變，及與消防單位協調合作能力。
五大隊表示，參訪過奇美博物館的人很多，但絕大部分都不知道進館前必經的繆思湖，在災害發生時也能發揮作用，奇美博物館特別在湖邊設置了大型的消防幫浦，館內甚至是鄰近場所發生火災時，可供消防車就近取水使用。
消防局長李明峯表示，去年開始推動企業初期災害應變輔導計畫，輔導在地企業強化防災與減災作為，透過互動式兵棋推演與實兵演練，幫助企業建立災害發生時內部人員應變機制，輔導推動企業自主防災相關作為，消防單位抵達現場後亦能協同進行救災，今年將持續積極推動，與企業共同努力將災害損失降到最低。
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