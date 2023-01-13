台南消防因應春節遊客潮 在博物館飯店辦自主防災演練

台南消防第五大隊因應春節將有大量遊客湧入台南，連日在奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理企業自主防災演練，提升場所救災設備熟悉程度，及救災戰術運用整合。

第五大隊今天在歸仁區的徠歸仁飯店辦消防搶救、企業初期自主應變演練，因應春節期間大量遊客入住，遭遇火災發生時的相關緊急應變措施，演練除了要求消防人員戰技訓練，更加強內部員工災時應變，及與消防單位協調合作能力。

五大隊表示，參訪過奇美博物館的人很多，但絕大部分都不知道進館前必經的繆思湖，在災害發生時也能發揮作用，奇美博物館特別在湖邊設置了大型的消防幫浦，館內甚至是鄰近場所發生火災時，可供消防車就近取水使用。